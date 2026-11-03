Videos: así fueron los goles del triunfo del Barcelona ante el Aston Villa en la Champions League

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Videos: así fueron los goles del triunfo del Barcelona ante el Aston Villa en la Champions League

Con un doblete de Raphinha, Barcelona supera 3-0 al Aston Villa y suma tres puntos clave en la Liga de Campeones.

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BARCELONA, 03/11/2026.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el gol de Raphinha durante el partido de Liga de Campeones que FC Barcelona y Aston Villa disputan hoy martes en el Camp Nou. EFE/Alberto Estévez

Los jugadores del FC Barcelona celebran el gol de Raphinha durante el partido de Liga de Campeones que FC Barcelona y Aston Villa disputan hoy martes en el Camp Nou. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Barcelona derrotó 3-0 al Aston Villa en el Camp Nou y consiguió una importante victoria en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones. El conjunto dirigido por Hansi Flick resolvió el compromiso con una destacada actuación de Raphinha, quien firmó un doblete, mientras que Lamine Yamal completó la goleada azulgrana.

El equipo catalán tomó ventaja apenas al minuto 7, cuando una presión alta provocó un error en la salida del conjunto inglés. Lamine Yamal aprovechó la oportunidad y definió con precisión al palo largo para establecer el 1-0 y encaminar el triunfo local.

Aunque el Aston Villa consiguió equilibrar el juego durante algunos pasajes de la primera mitad, el Barcelona mantuvo el orden defensivo y encontró en Joan García una garantía bajo los tres postes para conservar la ventaja antes del descanso.

En el complemento, los locales mostraron una versión mucho más contundente. Al minuto 52, Fermín López filtró un pase para Raphinha, quien controló dentro del área, dejó atrás a su marcador y definió con calidad para ampliar la ventaja a 2-0.

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El brasileño volvió a aparecer doce minutos después para sentenciar el compromiso. Una gran acción individual de João Cancelo terminó con un centro preciso al corazón del área, donde Raphinha llegó para marcar su segundo gol de la noche y establecer el definitivo 3-0.

Con sus dos anotaciones, Raphinha se convirtió en la gran figura del encuentro, en una segunda mitad en la que el Barcelona dominó las acciones y mostró solidez defensiva para mantener su portería imbatida.

Con este resultado, los azulgranas sumaron tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse entre los equipos que buscan la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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