Videos: así fueron los goles del triunfo del Barcelona ante el Aston Villa en la Champions League

El Barcelona derrotó 3-0 al Aston Villa en el Camp Nou y consiguió una importante victoria en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones. El conjunto dirigido por Hansi Flick resolvió el compromiso con una destacada actuación de Raphinha, quien firmó un doblete, mientras que Lamine Yamal completó la goleada azulgrana.

El equipo catalán tomó ventaja apenas al minuto 7, cuando una presión alta provocó un error en la salida del conjunto inglés. Lamine Yamal aprovechó la oportunidad y definió con precisión al palo largo para establecer el 1-0 y encaminar el triunfo local.

Aunque el Aston Villa consiguió equilibrar el juego durante algunos pasajes de la primera mitad, el Barcelona mantuvo el orden defensivo y encontró en Joan García una garantía bajo los tres postes para conservar la ventaja antes del descanso.

En el complemento, los locales mostraron una versión mucho más contundente. Al minuto 52, Fermín López filtró un pase para Raphinha, quien controló dentro del área, dejó atrás a su marcador y definió con calidad para ampliar la ventaja a 2-0.

El brasileño volvió a aparecer doce minutos después para sentenciar el compromiso. Una gran acción individual de João Cancelo terminó con un centro preciso al corazón del área, donde Raphinha llegó para marcar su segundo gol de la noche y establecer el definitivo 3-0.

JAMÁS PODES HACERLE ESTO AL BARCA😳❌ Joao Gomes le REGALÓ el balón al Barca en salida y Lamine Yamal no perdonó para el 1-0 en apenas 7'⚽️🔥 ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/gv3PU4ayiU — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 3, 2026

Con sus dos anotaciones, Raphinha se convirtió en la gran figura del encuentro, en una segunda mitad en la que el Barcelona dominó las acciones y mostró solidez defensiva para mantener su portería imbatida.

HASTA LA SUERTE ESTÁ DEL LADO CULÉ🔵🔴 Raphinha remata, le pega a Pau Torres y firma el 2-0 del Barca⚽️ ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/rPz0RGpyHq — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 3, 2026

Con este resultado, los azulgranas sumaron tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse entre los equipos que buscan la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones.