¿Cuál sería la sanción para Jesús Owono tras el incidente con Jesús de Miguel?

El guardameta del FC Andorra, Jesús Lázaro Owono, podría recibir una sanción de hasta 12 partidos de suspensión por la acción que protagonizó durante el encuentro frente al CD Tenerife, en la recta final del compromiso correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

El portero fue expulsado después de impactar con fuerza contra el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, quien quedó inconsciente sobre el terreno de juego y falleció este martes por la mañana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) podría aplicar el artículo 102 de su reglamento, correspondiente a las infracciones por comportarse de manera violenta contra un adversario durante el juego.

La normativa establece lo siguiente: "Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

De aplicarse este artículo, el guardameta podría recibir una suspensión de entre cuatro y 12 encuentros, dependiendo de la resolución del organismo disciplinario.

¿Qué dice el acta arbitral sobre el incidente?

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, encargado de dirigir el partido entre Tenerife y Andorra, explicó en el acta que decidió suspender el encuentro después de la fuerte acción que dejó inconsciente al delantero del conjunto canario.

El colegiado indicó que el partido se detuvo en el minuto 96 para permitir la atención médica de De Miguel y que, ante la gravedad de su estado, los equipos fueron enviados a los vestuarios.

"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios", explicó el árbitro en el documento publicado en la página oficial de la RFEF.

Posteriormente, el colegiado se reunió con los capitanes y delegados de ambos equipos, quienes manifestaron que no estaban en condiciones de continuar el encuentro.

"Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes", agregó.

La expulsión del guardameta del Andorra

En el informe arbitral también quedó registrada la acción que provocó la expulsión de Jesús Lázaro Owono, quien recibió tarjeta roja directa en el minuto 90. Según el acta, el portero fue expulsado por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

El árbitro añadió que el futbolista del Tenerife recibió atención médica sobre el terreno de juego y posteriormente fue retirado en camilla. Al momento de cerrar el informe, indicó que no se había presentado un certificado médico.

El encuentro quedó suspendido con un marcador de 2-2, cuando restaban dos minutos por disputarse. La reanudación, según el acta, debía producirse mediante un tiro libre directo a favor del CD Tenerife desde el centro del campo.

Por ahora, la posible sanción contra el guardameta deberá ser determinada por el Comité de Competición de la RFEF, que tendrá que evaluar los hechos y aplicar el reglamento correspondiente.