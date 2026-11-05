De California a Maryland: Dos mujeres de origen guatemalteco ganan en las elecciones de EE. UU.

Las elecciones intermedias de EE. UU. del martes 3 de noviembre dejaron dos historias de orgullo para la comunidad guatemalteca: Karla Silvestre fue elegida para integrar el Concejo del Condado de Montgomery, Maryland, mientras que Sade Elhawary consiguió la reelección como congresista estatal de California con el 88.7% de los votos.

Dos mujeres con historias familiares vinculadas a Guatemala lograron importantes victorias políticas en el territorio de los Estados Unidos, de manera que Karla Silvestre y Sade Elhawary representan dos trayectorias distintas, pero comparten una conexión con sus raíces guatemaltecas y un compromiso con las comunidades a las que sirven.

Frente a este escenario, sus triunfos reflejan también la creciente presencia de personas de origen latinoamericano en los espacios de decisión política de Estados Unidos, de modo que esta participación ha dejado de ser una proyección futura para convertirse en una realidad que transforma el poder institucional de la nación norteamericana.

Ante esta situación, el peso demográfico de la comunidad latinoamericana, que supera los 60 millones de personas, se ha traducido en un incremento histórico de su representación y en una influencia electoral determinante, por lo que los recientes comicios consolidaron hitos sin precedentes y redefinieron el mapa del liderazgo político.

Karla Silvestre: de salir de Guatemala a representar a más de un millón de habitantes

Antes de ser elegida para ocupar uno de los cuatro puestos generales del Concejo del Condado de Montgomery, en Maryland, Karla Silvestre tuvo que abandonar Guatemala a los ocho años, después de que su padre, Antonio Silvestre, recibiera amenazas por su trabajo de organización con comunidades indígenas y campesinas.

La familia de Karla Silvestre llegó a los Estados Unidos y comenzó una nueva vida en condiciones difíciles, de manera que sus padres, pese a contar con formación universitaria en Guatemala, tuvieron que desempeñar trabajos manuales para sostener el hogar en Norteamérica, a más de tres mil kilómetros de su país de origen.

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Sin embargo, la educación fue fundamental para que Karla pudiera abrirse camino: estudió Biología en la Universidad de Florida y luego obtuvo una maestría en enseñanza del inglés como segundo idioma en la Universidad de Pensilvania, de modo que su trayectoria profesional estuvo muy vinculada con la educación y el trabajo comunitario.

Dadas las circunstancias, antes de llegar al Concejo, Karla Silvestre formó parte de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery durante casi ocho años y llegó a presidirla. Por ello, entre sus principales compromisos están ampliar las oportunidades educativas y fortalecer los servicios para los inmigrantes.

Sade Elhawary: raíces guatemaltecas y una contundente reelección en California

En la costa oeste, otra mujer con raíces guatemaltecas también celebró una importante victoria electoral: Zeinab Sade Elhawary, quien fue reelegida como representante del distrito 57 en la Asamblea Estatal de California, con sede en Los Ángeles, donde obtuvo el 88% de los votos: 51 mil sufragios frente a los 6 mil de su rival republicana.

Hija de madre guatemalteca y padre egipcio, Zeinab Sade Elhawary nació y creció en la ciudad de Los Ángeles, California, de manera que su identidad está marcada por la diversidad cultural de su familia americana y africana y, especialmente, por la historia de las mujeres guatemaltecas que la precedieron: su madre, su abuela y su bisabuela.

En este contexto, una de sus grandes inspiraciones fue Dolores Gaitán Ortiz, conocida cariñosamente como Mama Lola, su bisabuela materna, quien vivió 110 años y dejó una profunda huella en su familia, por lo que Elhawary ha compartido recuerdos de su infancia junto a ella y ha expresado el orgullo que siente por sus raíces guatemaltecas.

No obstante, antes de incorporarse a la política, Elhawary trabajó durante casi 12 años en una organización dedicada a enfrentar las desigualdades sociales y económicas. Por ende, desde su llegada a la Asamblea en 2024, ha impulsado propuestas relacionadas con la prevención de actos de odio y la ampliación del financiamiento educativo.