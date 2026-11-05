Léster Martínez vs. Canelo Álvarez: el posible camino hacia una pelea por el título mundial

Léster Martínez continúa escribiendo una historia importante para el boxeo guatemalteco.

El petenero figura como campeón interino del peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una condición que lo mantiene en el panorama de una de las divisiones más competitivas y que abre la posibilidad de buscar una oportunidad frente al campeón absoluto, el mexicano Saúl Canelo Álvarez.

Canelo recuperó el cinturón mundial supermedio el pasado 31 de octubre, cuando derrotó por decisión unánime al camerunés-canadiense Christian Mbilli, en una pelea disputada en Riad, Arabia Saudita.

Con ese resultado, Álvarez volvió a colocarse en la cima de la categoría de las 168 libras.

En la actualización de la división, el CMB ya reconoce a Álvarez como campeón mundial y a Martínez como campeón interino.

El guatemalteco, por su parte, mantiene un récord invicto de 21 victorias, un empate y ninguna derrota, con 17 triunfos por la vía del nocaut.

La condición de campeón interino coloca a Martínez en una posición importante dentro de la categoría y alimenta la expectativa de que pueda tener una oportunidad por el título absoluto.

¡¿Lester vs Canelo?

Un eventual enfrentamiento ante Canelo representaría el desafío más importante de su carrera y una oportunidad histórica para el boxeo de Guatemala.

El ranking de los diez primeros clasificados también refleja la competitividad de la división. Christian Mbilli aparece en el primer puesto, seguido por el danés Jacob Bank y el estadounidense Diego Pacheco.

Completan la lista Hamzah Sheeraz, Kevin Lele Sadjo, Bektemir Melikuziev, Jermall Charlo, Wilkens Mathieu, Callum Simpson y Luka Plantic.

Mientras tanto, Martínez continúa como uno de los nombres destacados del peso supermedio.

Su invicto y su condición de campeón interino mantienen abierta la expectativa de verlo disputar el campeonato mundial absoluto y buscar un lugar entre las grandes figuras del boxeo internacional.