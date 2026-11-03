Liga Nacional: Xelajú derrota a Marquense y así queda la tabla de posiciones del Apertura 2026

El Xelajú MC derrotó 2-0 a Marquense en el cierre de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026, en un encuentro en el que el conjunto quetzalteco dominó las acciones y encontró recompensa a su insistencia con anotaciones de Yiltón Díaz y Javier "Zurdito" González.

Desde los primeros minutos, el cuadro superchivo tomó el control del partido y dominó la posesión del balón ante un Marquense que apostó por mantener un bloque defensivo y buscar oportunidades mediante el contragolpe. Sin embargo, los leones generaron nulo peligro, mientras los locales acumulaban aproximaciones sobre la portería defendida por Gustavo Gutiérrez.

La primera mitad fue de dominio quetzalteco. Yair Jaén estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo desviado y posteriormente Oscar de León también generó peligro. Al minuto 40, Jaén volvió a probar con un potente remate que obligó a Gutiérrez a intervenir y enviar el balón al tiro de esquina.

Cuando parecía que ambos equipos se marcharían al descanso sin anotaciones, llegó la recompensa para los anfitriones. Al minuto 45+1, Yiltón Díaz aprovechó una asistencia de Diego Casas y definió dentro del área con un remate de pierna derecha que pegó en el poste antes de terminar en el fondo de la red para establecer el 1-0.

Zurdito González sentenció el triunfo superchivo

En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo favorable para los quetzaltecos. Xelajú continuó manejando el encuentro y buscando ampliar la ventaja, aunque con el paso de los minutos disminuyó la intensidad de sus ataques.

Marquense adelantó algunas líneas e intentó inquietar la portería de Rubén Darío Silva, pero no encontró la profundidad necesaria para comprometer la ventaja local.

El encuentro quedó sentenciado al minuto 75, cuando Javier "Zurdito" González protagonizó una destacada acción individual. El atacante arrancó desde la banda, dejó atrás al defensor Elías Enoc Vásquez y definió con precisión ante la salida de Gutiérrez para marcar el segundo tanto y sellar el 2-0 definitivo.

Xelajú escala posiciones en el Apertura 2026

Con esta victoria, Xelajú MC llegó a 28 puntos y ascendió al tercer lugar de la clasificación, fortaleciendo sus aspiraciones de cerrar la fase regular entre los primeros puestos.

Por su parte, Marquense se quedó con 25 unidades después de una derrota en la que no consiguió equilibrar el dominio de los superchivos. En la próxima jornada, el conjunto altense visitará a Cobán Imperial, mientras que Marquense recibirá a Comunicaciones, en un compromiso importante para sus aspiraciones de avanzar a la fase final del campeonato.