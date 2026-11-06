El Papa León XIV inicia su gira por Latinoamérica: Los países que visitará y su recorrido día por día

En su primer gran viaje desde que se sometió a una operación de pulmón en octubre, el papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú, por lo que los tres países cuentan las horas para recibirlo en su primera gira por Sudamérica, que comenzará este 6 de noviembre y se extenderá durante once días, con visitas a distintas ciudades.

Sin embargo, a finales de octubre, la visita más significativa del pontificado del papa León XIV parecía estar en duda, ya que la cirugía por cáncer de pulmón a la que se sometió el pontífice, de 71 años, llevó a algunos en el Vaticano a considerar que su viaje a América se pospondría o que su intenso itinerario se modificaría por completo.

A pesar de eso, León XIV siguió adelante con una extenuante visita de doce días que incluye Uruguay, Argentina y un emotivo "regreso a casa" en Perú, un país que no es simplemente un destino diplomático o pastoral, sino la tierra que forjó su identidad humana, su fe sencilla y su vocación de servicio durante dos décadas como misionero.

Frente a este escenario, León XIV tiene previsto recorrer 30 mil kilómetros durante su estancia en América Latina, ya que, entre el 6 y el 17 de noviembre, el papa realizará 14 vuelos, incluidos dos en helicóptero; pronunciará 36 discursos y participará en 50 actos. Por ende, será uno de los viajes papales más intensos de las últimas décadas.

Comienza el viaje apostólico

Viernes 6 de noviembre

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, el recorrido comenzará este viernes 6 de noviembre, a las 13.30 horas de Guatemala, en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco. Una hora más tarde, el pontífice participará en una ceremonia de bienvenida junto con las autoridades en la Plaza Independencia.

Sábado 7 de noviembre

El papa partirá hacia la ciudad de Paysandú para oficiar una misa en el Parque París Londres. Posteriormente, regresará a Montevideo, donde tendrá un encuentro en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, una reunión con representantes del sector educativo en la Universidad Católica y una vigila de oración en el Estadio Centenario.

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Domingo 8 de noviembre

El papa celebrará la santa misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Además, almorzará con los obispos en la casa de acogida Jesús Buen Pastor. Luego, partirá de Montevideo rumbo a Buenos Aires, capital de Argentina, donde tiene previsto llegar alrededor de las 17.30 horas.

Lunes 9 de noviembre

El papa León XIV visitará un centro de atención a personas con discapacidad ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires. Luego, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, y continuará su agenda oficial con un encuentro con los líderes cristianos de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Martes 10 de noviembre

El papa León XIV viajará a Córdoba, provincia ubicada en la región central de Argentina, donde tiene prevista una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, agentes pastorales y jóvenes en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Miércoles 11 de noviembre

El pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Luego, participará en una ceremonia de despedida en el aeropuerto y viajará a Lima, donde tiene previsto llegar a la base de la Fuerza Aérea del Perú. Allí será recibido en el Palacio de Gobierno.

Jueves 12 de noviembre

En la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, el papa se reunirá con los obispos de Perú. Posteriormente, participará en una celebración en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Además, encabezará un acto sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo local en la plaza de la Catedral y participará en una vigilia.

Viernes 13 de noviembre

Robert Prevost viajará a Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante casi ocho años. Allí celebrará una misa en la explanada de las pampas de Pimentel. Más tarde, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, así como otro con la comunidad.

Sábado 14 de noviembre

El papa participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Luego, viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa y tendrá un encuentro de oración con la comunidad católica, con motivo de la clausura del Año Jubilar en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre

El papa León XIV viajará a Cusco, donde se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Además, participará en la oración del ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, donde tendrá un encuentro con los misioneros.

Lunes 16 de noviembre

El papa visitará al personal y a las personas atendidas en la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en Callao. Luego, celebrará una misa en la Base de Las Palmas y, posteriormente, participará en una ceremonia de despedida en la Base Aérea del Perú. Finalmente, partirá hacia Roma, tras una intensa gira papal.