El guatemalteco Amarini Villatoro protagoniza emotivo video de Cartaginés para llenar su casa en la final de la Copa Centroamericana

El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro es protagonista de la campaña que impulsa el Club Sport Cartaginés para motivar a su afición a llenar el estadio José Rafael Fello Meza, el próximo 2 de diciembre, cuando dispute el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana 2026 frente a Liga Deportiva Alajuelense.

La producción comienza con Villatoro en un set de grabación.

Después de decir "¡Listo!", el estratega inicia la narración de un mensaje que destaca la identidad del club, el sentimiento de pertenencia y la importancia del respaldo de sus seguidores en una final que representa una oportunidad histórica para el conjunto costarricense.

"Hay lugares que son mucho más que un estadio. Son recuerdos, sentimientos y una pasión que llevamos en el corazón", expresa el técnico al inicio del video. Más adelante, refuerza la convocatoria al señalar que, sin importar desde cuándo acompañan al equipo, todos forman parte de una misma afición.

Uno de los fragmentos más destacados llega cuando Amarini dice: "El equipo necesita nuestra voz, nuestra energía y nuestro aliento, porque esta casa se llena con nuestra afición". El mensaje concluye con otra frase que identifica la campaña: "Nuestra casa es azul, este partido todos al Fello Mesa".

Cartaginés llega a la final después de eliminar al Olimpia de Honduras en las semifinales. El equipo de Villatoro empató 2-2 en el partido de vuelta disputado en Tegucigalpa y ganó la serie con un marcador global de 3-2, resultado que le permitió clasificarse por primera vez a la final de la Copa Centroamericana.

Ahora, el conjunto brumoso se prepara para recibir a Alajuelense el 2 de diciembre, con la intención de aprovechar el respaldo de su afición en el primer encuentro de la serie por el título regional.