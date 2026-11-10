Liga de Naciones de la Concacaf: ¿Qué necesita Guatemala para poder clasificar a las semifinales?

La selección de Guatemala recibirá a su similar de Canadá el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

El encuentro, que se llevará a cabo en el recinto deportivo de la zona 7 capitalina, será el estreno de la Azul y Blanco en los cuartos de final de la Liga de Naciones, ya que en las cuatro ediciones anteriores del torneo la Bicolor había sido incapaz de clasificar a la ronda en la que se enfrentan las ocho mejores selecciones de la confederación.

Frente a este escenario, además de buscar la clasificación a las semifinales de la competición, Guatemala y Canadá lucharán por un boleto directo para la Copa Oro 2027, el torneo internacional de selecciones nacionales de futbol más importante de Concacaf, de manera que la llave entre guatemaltecos y canadienses vale más de lo que parece.

Es por esa razón que los dirigidos por el director técnico mexicano Luis Fernando Tena deben tener presente lo que necesitan para avanzar a semifinales y clasificar directamente a la Copa Oro, si es que no quieren disputar la fase preliminar del torneo, que se jugará del 25 al 30 de marzo del 2027 para definir los últimos siete boletos.

¿Qué necesita Guatemala para avanzar?

La serie entre Guatemala y Canadá se definirá por marcador global. Sin embargo, se aplicará el gol de visitante como primer criterio de desempate, por lo que la Bicolor podría avanzar sin ganar ninguno de los dos compromisos, siempre y cuando reciba la menor cantidad de goles en El Trébol y anote la mayor cantidad posible en Toronto.

Ganar en Guatemala y ganar en Toronto

Como en cualquier competencia, el marcador global marca la pauta. Por ello, si la Azul y Blanco derrota a Canadá en El Trébol el próximo viernes 13 de noviembre y lo supera en el BMO Field de Toronto el lunes 16 de noviembre, no habría nada que argumentar. La Bicolor aseguraría el pase a las semifinales y su clasificación a la Copa Oro.

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Ganar en Guatemala y empatar en Toronto (o al revés)

Si la selección guatemalteca gana alguno de los dos encuentros y empata el otro, el marcador global le otorgaría la ventaja en la llave, de manera que daría igual si la victoria se consigue en la Ciudad de Guatemala o en Toronto, ya que en este escenario no se tomarían en cuenta los criterios de desempate para las series a doble partido.

Empatar en Guatemala y empatar en Toronto*

La Azul y Blanco podría avanzar a las semifinales del torneo empatando los dos partidos, siempre y cuando el gol de visitante le favorezca. Así pues, la Bicolor necesitaría anotar más goles en Toronto que los canucks en la zona 7. Por ejemplo: 0-0 en Guatemala y 1-1 en Canadá, o 1-1 en El Trébol y 2-2 en el BMO Field, y así sucesivamente.

Ganar en Guatemala y perder en Canadá* (o al revés)

Al igual que el ejemplo anterior, este tipo de clasificación tiene un asterisco porque depende de varios factores. En este caso, sería la cantidad de anotaciones en el marcador global, ya que Guatemala podría ganar 1-0 en El Trébol, pero perder 2-0 en Toronto y quedar fuera, por lo que el escenario funciona solamente si la Bicolor anota más goles.

Asimismo, aunque el gol de visitante es el primer criterio de desempate, no es el único. Un empate en el global (por ejemplo: gana Guatemala 1-0 en El Trébol y gana Canadá 1-0 en Toronto) con igualdad de condiciones obligaría a disputar dos tiempos extra y, si persiste la paridad, una tanda de penales, como en la Copa Oro del 2025.