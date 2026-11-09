¿Cambiará la política migratoria? Trump admite que las deportaciones fueron demasiado duras

Durante la noche del pasado domingo 8 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista con la cadena CBS que le "encantaría" colaborar con los demócratas en materia de inmigración tras las elecciones de mitad de mandato, en las que el partido del mandatario perdió la mayoría en el Congreso.

"Me encantaría hacer algo en inmigración", contestó Trump al corresponsal de CBS, quien le pidió mencionar un asunto en el que le gustaría trabajar con la nueva mayoría demócrata, durante su primera entrevista tras la derrota de los republicanos en los comicios. En ella, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura".

Sin embargo, el mandatario defendió su trabajo para "cerrar la frontera" y sacar del país a los malos, por lo que no detalló en qué consistiría un acuerdo con los demócratas, aunque confió en encontrar un consenso. "Bueno, el acuerdo consistiría en que resolveríamos algo. Y creo que es algo, creo que es algo realmente viable", manifestó Trump.

Asimismo, el magnate neoyorquino admitió que la política de deportaciones le "dañó" porque su Administración republicana sacó del país a "personas que tenían buenos trabajos" y que "hay una gran parte del país que piensa que la gente debería quedarse si son buenas personas trabajando en una compañía de jardinería o en un hotel".

¿Cambian las deportaciones?

A pesar de los resultados electorales y de estas declaraciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, nombró el pasado 6 de noviembre a Stephen Miller como nuevo jefe de su gabinete, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno republicano, de manera que se cree que continuarán las redadas.

Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió en sus redes sociales, un día después de las elecciones, que "las deportaciones continuarán", luego de que el Partido Demócrata obtuviera una victoria al arrebatarle el control del Congreso al Partido Republicano y ganar gubernaturas clave en estados más conservadores.

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Frente a este escenario, si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, ha conseguido cierto apoyo interno por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la agresiva campaña de su administración republicana para deportar a millones de inmigrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas en todo el país.

Por lo tanto, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, admitió que su política de deportaciones fue demasiado dura y que eso lo perjudicó en las elecciones intermedias, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegura que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan en Estados Unidos.

¿Qué dijo Trump sobre las deportaciones?

El magnate neoyorquino sostuvo que merece la nota más alta por cerrar la frontera y calificaciones muy altas por expulsar a delincuentes. A su vez, añadió que muchos creen que los migrantes sin antecedentes que trabajan en jardinería o en hoteles y pagan impuestos deberían poder quedarse, y que el tema perjudicó a los republicanos.

Dadas las circunstancias, Trump dijo que quiere hacer algo en materia de inmigración junto con los demócratas y que un próximo acuerdo podría incluir un estatus legal para trabajadores indocumentados, pese a que ICE no está retrocediendo ni frenando sus operativos y una vocera de la Casa Blanca afirmó que no reducirán sus esfuerzos.