De las detenciones al bloqueo de ambulancias: la presencia de ICE que desató protestas en EE. UU.

Durante la noche del pasado viernes 6 de noviembre, miembros de la comunidad y activistas se reunieron frente al Adventist Health White Memorial Medical Center, en Boyle Heights, un barrio de Los Ángeles, California, para protestar por la elevada presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el hospital.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes federales se encontraban en el centro médico con una persona bajo su custodia que necesitaba tratamiento médico alrededor de la medianoche del 5 de noviembre, mientras que un video grabado en el lugar mostró enfrentamientos entre miembros de la comunidad y los agentes.

Las imágenes de la grabación que se viralizó en las plataformas digitales también mostraron a una adolescente que recibía asistencia tras ser rociada con gas pimienta durante la manifestación, mientras que los agentes del ICE abandonaban la zona y los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles decidían seguirlos de cerca.

Frente a este escenario, la protesta congregó a activistas comunitarios y a la alcaldesa electa Nithya Raman, quien condenó la presencia federal en el hospital de Boyle Heights: "Lo ocurrido aquí fue una afrenta a los deseos del pueblo estadounidense y de la gente de California", afirmó la miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles.

Manifestación en Los Ángeles, California

Durante la protesta, los manifestantes se congregaron alrededor del presidente del hospital, Daniel Fontura, quien afirmó que los agentes federales del ICE ingresaron con una persona que necesitaba atención médica y denegaron las solicitudes para permanecer presentes durante la consulta entre el médico y el paciente de origen hispano.

"Hubo un momento en que el ICE quiso romper el protocolo y estar presente junto con el médico en ese encuentro sagrado entre médico y paciente, y dijimos que no", agregó Fontura, tras explicar por qué los funcionarios del Adventist Health White Memorial Medical Center se pusieron en contacto con la Policía de Los Ángeles (LAPD).

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"Cuando se alinearon para impedir el acceso de los camiones de emergencia y las ambulancias a nuestras instalaciones, no lo hicieron con nuestra aprobación. Así que cuando suceden esas cosas, llamamos a la Policía y les pedimos ayuda con el problema", explicó, mientras que los agentes respondieron al incidente para mantener el orden.

Ante esta situación, Daniel Fontura afirmó que el Adventist Health White Memorial Medical Center planea mejorar la comunicación entre el personal de seguridad del hospital y el Departamento de Policía de Los Ángeles para reforzar los protocolos al tratar con los agentes migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Activistas contra el ICE

Abraham Zavala, activista comunitario y miembro de los equipos de respuesta rápida, declaró que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo rociaron con gas pimienta a él y a otras personas entre la multitud: "¿Por qué tenían el estacionamiento lleno de agentes del ICE?", preguntó el manifestante luego de los disturbios.

"No están escuchando. No están oyendo lo que dice la gente, que es que las fuerzas del orden del ICE tienen que respetar los derechos humanos, los derechos constitucionales", concluyó Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, cuya misión es promover una sociedad más justa.