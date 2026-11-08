Sam Altman y ChatGPT: India supera a EE. UU. en usuarios y la IA llega a las aerolíneas de América

Buscar vuelos implica visitar varias páginas, comparar precios y modificar fechas hasta encontrar la opción que encaja con el presupuesto del viaje. Por lo tanto, Southwest Airlines quiso simplificar parte de ese proceso y, para conseguirlo, se convirtió en la primera aerolínea estadounidense que vincula su buscador de vuelos con ChatGPT.

Desde el pasado sábado 7 de octubre, los usuarios pueden consultar destinos y tarifas mediante una conversación con el asistente, sin necesidad de entrar en la página de la compañía. Además, según explica Southwest en su comunicado, ChatGPT permite buscar conexiones entre países, modificar fechas y comparar distintas tarifas disponibles.

Por otro lado, el sistema de inteligencia artificial conversacional desarrollado por OpenAI también permite filtrar los resultados por horarios o vuelos directos, mientras que las cuatro categorías comerciales de la aerolínea estadounidense, cuya sede central se encuentra en Dallas, Texas, aparecen acompañadas de sus respectivas condiciones.

Así, la estrategia forma parte de una colaboración con OpenAI y Amazon Web Services con la que, de conformidad con Southwest, pretenden acercarse a los viajeros desde el momento en que empiezan a planificar sus vacaciones, a través de un chatbot basado en modelos de lenguaje diseñados para comprender el lenguaje humano.

ChatGPT se expande

Conforme a lo expuesto por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, India tiene más usuarios de ChatGPT que Estados Unidos y actualmente es el mayor mercado del chatbot en el mundo por cantidad de usuarios, ya que los indios son optimistas ante la inteligencia artificial y los estadounidenses, según el empresario, son más pesimistas.

Durante una entrevista en el pódcast Figuring Out, Sam Altman respondió que India crece muy rápido y que allí hay “energía de constructores”. Además, el inversionista estadounidense contó el caso de un chico que, sin experiencia previa, resolvió con herramientas de OpenAI la recaudación de fondos para su escuela pública en Nueva Delhi.

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Asimismo, sobre EE. UU, dijo que, al menos por lo que la gente declara, es “negativo” respecto de la IA en comparación con el resto del mundo, por lo que atribuyó parte de esa diferencia a que los países con economías de crecimiento más rápido y mucha demanda sin cubrir reciben mejor estas tecnologías que las economías más desarrolladas.

“Estados Unidos desconfía de las personas con poder y, en particular, del enorme poder de la industria tecnológica. Eso es bueno en algunos aspectos, pero creo que se fue un poco lejos”, agregó Altman, quien recordó que no tiene participación accionaria en OpenAI, por lo que comparó su caso con el de un artista que trabaja sin ganar dinero.

La IA en el mundo físico

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología con la que se interactúa únicamente a través de una pantalla para incorporarse al mundo físico, donde enjambres de robots inteligentes ya son capaces de percibir distintos entornos y actuar sobre ellos. A esto se le conoce como IA encarnada, una evolución de la IA más tradicional.

Por consiguiente, más allá del entorno doméstico, con ejemplos cada vez más cotidianos, como los aspiradores inteligentes o los asistentes virtuales como Alexa, estas herramientas han irrumpido en el sector industrial, donde optimizan tareas de gigantes tecnológicos como Amazon, cuyos robots permiten agilizar todo el movimiento.