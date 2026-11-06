Calendario lunar noviembre 2026: ¿Cuándo será la Luna llena y qué días conviene cortarse el pelo?

A lo largo de noviembre del 2026 se desarrollarán las habituales fases lunares, un fenómeno astronómico que, desde tiempos ancestrales, ha servido para medir el paso del tiempo y organizar diferentes actividades. Por lo tanto, el calendario lunar continúa despertando interés por las tradiciones y creencias asociadas a sus distintas fases.

Durante noviembre del 2026, la Luna pasará por sus fases principales: cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente y luna llena. Además, el mes contará con diferentes acontecimientos astronómicos, entre los que destacan la lluvia de estrellas de las Leónidas y una nueva superluna, que ocurre cuando una luna llena coincide con el perigeo.

Adicionalmente, el calendario lunar ofrece distintas fechas para quienes acostumbran organizar sus cortes de pelo según las fases de la Luna, una tradición que mantiene vigencia, debido a que muchas personas alrededor del mundo consideran que el momento elegido puede llegar a influir en el crecimiento, la fuerza y el volumen del cabello.

Frente a este escenario, durante este mes habrá cuatro momentos principales: el cuarto menguante, que ocurrió el pasado 1 de noviembre; la luna nueva, el lunes 9; el cuarto creciente, el martes 17; y la luna llena, el martes 24. Conocer estas fechas permite identificar qué días se consideran más favorables, según el objetivo que se busque.

Los mejores días para cortarse el pelo

De conformidad con las creencias populares en las plataformas digitales, la Luna creciente es la etapa indicada para quienes desean que el cabello crezca más rápido después de un corte. En noviembre, este período comenzará después de la luna nueva del lunes 9 y se extenderá hasta el lunes 23, de manera que durará casi catorce días.

Dadas las circunstancias, quienes quieran renovar las puntas, recuperar el largo o animarse a un cambio de look pueden elegir alguna fecha entre el martes 10 y el lunes 23 de noviembre. Por consiguiente, el martes 17, cuando ocurrirá el cuarto creciente, será uno de los días destacados de la fase, que ha cobrado popularidad en redes sociales.

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Sin embargo, la luna llena, que llegará el martes 24 de noviembre, también ocupa un lugar especial dentro de estas recomendaciones. Esto se debe a que tradicionalmente se la relaciona con la fortaleza, la abundancia y el volumen. Por ese motivo, quienes buscan una melena con más cuerpo suelen elegir esta fecha para cortarse el cabello.

Por otro lado, la Luna menguante se asocia con un crecimiento más lento, por lo que, según la revista italiana Grazia, enfocada en el mundo de la moda y la belleza, es la fase más conveniente para quienes desean mantener la forma del peinado durante más tiempo y espaciar las visitas a la peluquería durante los últimos dos meses del año.

Lluvia de estrellas de las Leónidas

Además de las fases lunares, noviembre contará con uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del otoño: la lluvia de estrellas de las Leónidas. Este fenómeno podrá observarse entre el sábado 7 y el lunes 30, aunque su momento de máxima actividad se producirá en la noche del martes 17 al miércoles 18 de noviembre.

La lluvia de estrellas de las Leónidas se originan cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas desprendidas del cometa Tempel-Tuttle y, en condiciones favorables, suele producir casi 20 meteoros por hora. Por consiguiente, se recomienda alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades y buscar lugares con cielos despejados.