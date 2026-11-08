3 personas aparecen muertas en Nueva Jersey: El hallazgo de un cartero que alertó sobre este caso

Durante la noche del pasado viernes 6 de noviembre, la policía acudió a una residencia en Mount Holly, Nueva Jersey, luego de que un cartero encontrara una nota en la puerta en la que se solicitaba llamar al 911, de modo que las autoridades encontraron a tres personas muertas dentro de la vivienda, según informó la Fiscalía del Condado.

Conforme a lo expuesto por la Fiscalía del Condado de Burlington (BCPO) en un comunicado de prensa publicado en redes sociales, el Departamento de Policía de Mount Holly acudió al lugar y los agentes posteriormente confirmaron el hallazgo tras responder a un reporte de actividad sospechosa en la vivienda ubicada en Winding Way.

“Al llegar, nuestros agentes encontraron a tres personas fallecidas dentro de la residencia. Los agentes acordonaron la zona de inmediato y se inició una investigación en coordinación con la BCPO”, indicó el Departamento de Policía de Mount Holly, municipio del condado de Burlington que tiene una población de unos 11 mil habitantes.

Por otro lado, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense NBC10 Philadelphia, la nota manuscrita que encontró el cartero decía: “9-1-1 Adentro”, con dos caritas tristes dibujadas en la parte inferior. Sin embargo, se desconoce quién dejó la nota fuera de la casa donde se encontraban las tres víctimas: dos hermanos y una hermana.

Tres cadáveres en Nueva Jersey

De conformidad con el periódico estadounidense The New York Post, un vecino identificado como David Babock declaró que las tres víctimas, dos hermanos y una hermana de unos 60 años, eran personas mayores. No obstante, las autoridades de Nueva Jersey todavía no han revelado los nombres de las víctimas ni de los posibles sospechosos.

“Eran muy amables. No molestaban a nadie”, agregó Babock, quien mencionó que no le sorprendió el incidente, pero que no pensaba que fuera a tanto. “Creíamos que la casa sería declarada inhabitable y que los trasladarían a una residencia”, añadió el vecino, que fue interrogado por el Departamento de Policía de Mount Holly (MHPD).

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Por su parte, la Fiscalía del Condado de Bexar (BCPO) afirmó que, por el momento, no existe ninguna amenaza para la seguridad pública relacionada con este incidente. “Quiero asegurar a nuestros residentes que, según la investigación preliminar, no existe ninguna amenaza para la seguridad pública”, declaró el jefe policial Clifford Spencer.

A pesar de eso, las autoridades continúan investigando los asesinatos y la presencia de la nota en la puerta principal, que indicaba que se debía llamar al 911, ya que estaba fuertemente sellada con cinta adhesiva y contenía dibujos espeluznantes de dos rostros tristes con cruces en lugar de ojos, según mostraron las fotografías de la policía. h

El hallazgo del cartero

El cartero Dom Clements le dijo a The New York Post que encontrarse con la nota en su ruta de reparto fue impactante: “Me acerqué a la casa para entregar el correo. El buzón estaba completamente sellado con cinta adhesiva normal, de esas transparentes. Justo al lado de la puerta, también estaba pegada a la pared con la misma cinta”.

“Intenté llamar a la puerta, pero no obtuve respuesta. Llamé inmediatamente después y, en cinco minutos, ya teníamos varios policías y patrullas. Me pareció raro, porque la única persona que habría podido ver ese cartel habría sido yo, ya que soy el único que va allí todos los días”, dijo Clements, quien se preguntó si la nota iba dirigida a él.