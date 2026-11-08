De Uruguay a la Argentina de Milei: El papa León XIV cierra su visita con un mensaje sobre la paz

Durante la mañana de este domingo 8 de noviembre, el papa León XIV agradeció al pueblo uruguayo la acogida durante su visita y se despidió del país pidiendo que Dios "los guíe por sendas de unidad y de paz", al final de la misa que celebró en Florida ante más de 50 mil personas en el santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres.

"Me habían dicho que, aunque Uruguay es relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es un pueblo capaz de cosas muy grandes, y esto ha quedado de manifiesto estos días", señaló el pontífice en sus palabras de despedida, en las que agradeció la organización de los actos y la colaboración de las autoridades y las familias.

El papa León XIV expresó también su gratitud a las autoridades civiles y religiosas, a los equipos que prepararon cada encuentro y a las personas que siguieron la visita a través de los medios. "Han preparado todo muy bien. Gracias de corazón", agregó el pontífice, tras destacar que los uruguayos compartieron "la alegría de la fe en Cristo".

"Se irradia al resto del país y del mundo. Así son las matemáticas de la fe: lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente con la gracia de Dios se multiplica, enriquece nuestra vida y abre horizontes y da un sentido nuevo", afirmó León, al encomendar el futuro del país a la Virgen y pedirle a Dios que bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe.

El papa concluye su visita a Uruguay

Al concluir su visita a Uruguay, el papa León XIV animó a los uruguayos a continuar difundiendo el mensaje cristiano: "Sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad y anunciando la alegría que brota de nuestro Señor Jesucristo". Por consiguiente, ahora se dirigirá a Argentina para la segunda etapa de su gira por tres países de Sudamérica.

Frente a este escenario, el presidente Javier Milei tiene previsto recibir a León en el aeropuerto y luego ambos aparecerán juntos en la tradicional ceremonia de bienvenida y el intercambio de discursos. Sin embargo, en Argentina se rumorea que el encuentro podría ser tenso, dadas las críticas de la Iglesia católica a las medidas de austeridad.

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Esto se debe a que Milei ha apostado su presidencia a recortar el gasto social para reformar la atribulada economía y lograr un superávit presupuestario largamente esquivo. Además, calificó la justicia social de "una aberración" que equivale a robar y se burló de la queja cada vez más común en Argentina, a la que ha considerado una estupidez.

Ante esta situación, carteles con la frase "Por fin, un León que une" aparecieron por todo Buenos Aires el pasado sábado 7 de noviembre: Se trata de una burla que juega con el nombre papal y la imagen del león que Javier Milei suele utilizar para representarse en redes sociales, algo que no les gusta a sus detractores en todo el territorio.

La Iglesia es una dura crítica de Milei

Según la agencia de noticias EFE, desde que asumió el cargo en el 2023, Milei recortó el presupuesto de salud de Argentina en un 48% en términos reales. Por su parte, los recortes previstos en el sistema de universidades públicas, que representa un motivo de orgullo en un país propenso a las crisis, llevaron a los estudiantes a las calles.

Sin embargo, el gobierno de Milei insiste en que el viaje papal es puramente religioso. "El papa es de todos los argentinos, no es de un partido político ni de un color político", dijo a los periodistas Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, tras una reciente reunión con líderes eclesiásticos para planificar la visita de León XIV.