Biden, sus memorias y el cáncer: las limitaciones que enfrenta y sus declaraciones sobre Trump

Durante la noche del pasado domingo 8 de noviembre, el expresidente estadounidense Joe Biden anunció que el cáncer que padece limitará la promoción de su nuevo libro de memorias, Promise Me, America (Prométeme, Estados Unidos), en el que habla de los "desafíos que afrontó" durante su presidencia, de enero del 2021 a enero del 2025.

"Algunos días son mejores que otros. Esto no me ha detenido. Pero a veces me ralentiza. Lo que eso significa es que, desafortunadamente, no podré hacer tantas conversaciones sobre mi libro como hubiese esperado", escribió el exmandatario demócrata en redes sociales sobre su texto, que se publicará el martes 17 de noviembre.

Frente a este escenario, Joe Biden aseguró que recibió el diagnóstico de cáncer mientras escribía el libro y que "los doctores continúan motivados por la respuesta al tratamiento", debido a que, luego de dejar la Casa Blanca, el político demócrata anunció que le habían diagnosticado un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea.

Por otro lado, su hijo Hunter Biden reveló el pasado sábado 31 de octubre que el cáncer es "muy doloroso" y "muy debilitante", en una entrevista con la cadena británica de televisión BBC, además de explicar que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes" del cuerpo del expresidente de los Estados Unidos.

Las memorias de Biden

Las memorias serán la explicación más detallada del expresidente estadounidense Joe Biden sobre por qué decidió postularse a la reelección presidencial en medio de los cuestionamientos por su edad y por qué, después, decidió hacerse a un lado y respaldar a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien terminó superada por Donald Trump.

"Mirando hacia adelante, voy a seguir aplicando lo que mi padre me dijo hace mucho tiempo: Campeón, cuando te derriben, levántate. Es una buena lección para mí. Y para los Estados Unidos", concluyó el exmandatario estadounidense, quien mencionó que confía en que "las palabras en las páginas de su libro hablarán por sí mismas".

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Esto se debe a que Joe Biden abordará su gestión durante la pandemia de la covid-19, su trabajo para "restaurar la democracia" después del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 por seguidores de Donald Trump, la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán y el respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia, entre otros temas.

Sin embargo, no tocará los asuntos que ya trató en sus dos libros autobiográficos: Promises to Keep (Promesas que cumplir, 2007), donde repasa sus cuatro décadas en la política antes de convertirse en vicepresidente, y Promise Me, Dad (Prométeme, papá, 2017), unas emotivas memorias sobre la muerte por cáncer de su hijo mayor, Beau.

"Las acciones de Trump deberían perseguirlo hasta la tumba"

El expresidente Joe Biden criticó duramente al presidente Donald Trump en sus próximas memorias, al afirmar que sus acciones durante el ataque al Capitolio del 2021 "deberían perseguirlo hasta la tumba", debido a que el republicano "lideró una insurrección", y cuestionó su decisión de conceder indultos generalizados a los acusados.

"Los criminales que atacaron a los agentes del orden ese día no merecían indultos. Merecían penas de prisión. Esta es mi opinión: no puedes hacer la vista gorda ante los golpes, las lanzas, los aerosoles y la brutalidad contra los policías y llamarte amigo de las fuerzas del orden. Lo que Trump hizo jamás debería olvidarse", escribió Joe Biden.