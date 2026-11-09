La vida de Maduro y Cilia Flores en prisión: lecturas religiosas, pérdida de peso y problemas

La captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, dejó al país sudamericano en medio de un limbo político y sorprendió a la comunidad internacional, debido a que las imágenes del exmandatario y su esposa durante su traslado a Estados Unidos dieron la vuelta al mundo y marcaron la historia de Venezuela.

Ahora, más de diez meses después de su captura, el diario estadounidense The New York Times publicó una investigación que revela nuevos detalles sobre la vida de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en prisión, donde se dice que ambos han experimentado cambios físicos y transformaciones en sus rutinas y comportamientos.

Frente a este escenario, uno de los puntos clave de la investigación del periódico The New York Times revela el deterioro de la salud de la exprimera dama Cilia Flores, quien, separada de Maduro, ha presentado diversas complicaciones de salud durante su reclusión y habría perdido casi 25 libras de peso y dos dientes a causa del medicamento.

Asimismo, los documentos de la organización de noticias estadounidense indican que Flores permaneció tres meses en régimen de aislamiento y que, después de ser trasladada a la población general, sufrió los efectos del gas pimienta utilizado para controlar una pelea entre reclusas. Por ello, pudo haber sufrido un infarto leve en julio.

Maduro y Flores en Brooklyn

Por su parte, Nicolás Maduro presuntamente dedica buena parte de su tiempo a leer la Biblia y el Corán, textos sagrados del cristianismo y del islam, respectivamente. Además, el venezolano sostiene encuentros con capellanes del centro penitenciario, entre ellos un sacerdote y un rabino, representantes de distintas tradiciones religiosas.

Dadas las circunstancias, este acercamiento a distintas figuras religiosas ha despertado un interés particular, pues, aunque Nicolás Maduro ha manifestado tener ascendencia judía, personas cercanas aseguraron que, antes de su captura, no había mostrado mayor interés por el judaísmo, considerado la religión monoteísta más antigua del mundo.

Lea más sobre el Guatemala vs. Canadá: Puntos clave sobre los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-27

"El encarcelado autócrata venezolano estudia textos religiosos y se reúne con diversos miembros del clero, mientras espera su juicio. También ha perdido peso", señala el informe del New York Times, que destaca que, sin él, Venezuela ha trazado un camino vertiginoso, al pasar de ser un adversario a convertirse en un protectorado de EE. UU.

"Maduro se ha embarcado en un viaje espiritual y ha estado dedicando su abundante tiempo libre a estudiar textos religiosos y filosóficos", agrega el texto, basado en testimonios del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, que alberga a 1 mil 300 internos y ha enfrentado problemas relacionados con la violencia y la corrupción.

¿Cómo es el lugar de reclusión?

Conforme a lo expuesto por The New York Times, Nicolás Maduro se encuentra en una unidad que ha alojado a otros presos de alto perfil, entre ellos Sean "Diddy" Combs, Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione. Por su parte, Flores permanece en condiciones de reclusión diferentes, pues está alojada junto a la población general.

Tanto el exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores tienen previsto comparecer ante una corte federal de Nueva York el próximo lunes 14 de junio del 2027, acusados de facilitar el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia el territorio de Estados Unidos, entre otros cargos relacionados con el narcoterrorismo.