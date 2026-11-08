Guatemala vs. Canadá: Puntos clave sobre los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-27

La selección de Guatemala recibirá al combinado nacional de Canadá el próximo viernes 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El compromiso que se disputará en el recinto deportivo de la zona 7 capitalina marcará el estreno de la Bicolor en los cuartos de final de la Liga de Naciones, debido a que en ninguna de las cuatro ediciones anteriores la Azul y Blanco había logrado clasificar a la ronda en la que se enfrentan los ocho mejores equipos de la confederación.

En esta edición, las otras llaves están conformadas de la siguiente manera: Jamaica vs. México, Curazao vs. Panamá y Haití vs. Estados Unidos, de manera que los cuatro ganadores, además de disputar las semifinales de la Liga de Naciones 2026, también clasificarán directamente a la Copa Oro 2027, el torneo más importante de la Concacaf.

Por otro lado, las cuatro selecciones que sean superadas en los cuartos de final de la Liga de Naciones se verán obligadas a participar en la fase preliminar de la Copa Oro, que se llevará a cabo del jueves 25 al martes 30 de marzo del 2027 y en la que se definirán los 7 boletos restantes para completar las 16 selecciones participantes del torneo.

Puntos clave sobre el Guatemala vs. Canadá

¿Cuándo y dónde se juega?

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones entre Guatemala y Canadá se disputará el próximo viernes 13 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Tres días después, el lunes 16 de noviembre, se llevará a cabo el compromiso de vuelta de la llave, a las 19.00 horas, en el BMO Field de Toronto.

¿Qué pasa si Guatemala gana?

Si Guatemala gana la serie ante Canadá, avanzará por primera vez en su historia a las semifinales de la Liga de Naciones, que se disputarán en marzo del 2027, y clasificará directamente a la Copa Oro junto a las otras tres escuadras semifinalistas, de manera que no tendrá que disputar la fase preliminar en la que participarán 17 selecciones.

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¿Qué pasa si Guatemala pierde?

Si Guatemala pierde la serie ante Canadá, además de quedar eliminada de la Liga de Naciones, tendrá que disputar la fase preliminar de la Copa Oro, que se llevará a cabo del jueves 25 al martes 30 de marzo del 2027 y en la que se definirán los boletos restantes para completar los equipos participantes del torneo más importante de la región.

¿Canadá llevará a sus estrellas?

Sí, el conjunto dirigido por Jesse Marsch contará con varias de sus principales figuras para afrontar el compromiso ante la Bicolor. Entre los nombres más destacados aparecen Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan y Jonathan Osorio, en una convocatoria que refleja la importancia que Canadá concede a esta eliminatoria.

¿Todavía hay entradas para el partido en Guatemala?

No, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) anunció que las entradas para el compromiso ante Canadá del próximo viernes 13 de noviembre están completamente agotadas, de manera que el Estadio Manuel Felipe Carrera vestirá sus mejores galas para recibir a los miles de aficionados que lograron conseguir boleto.

¿Qué pasó tras los incidentes con Surinam?

Tras los incidentes racistas con la selección de Surinam en octubre, la Fedefut fue sancionada con varias multas, el cierre parcial del 25% del estadio para el próximo partido de Guatemala como local en la Liga de Naciones de la Concacaf y la obligación de presentar un plan de prevención de la discriminación para futuros partidos como local.

¿Cómo se define la serie?

La serie entre Guatemala y Canadá se definirá por marcador global. Sin embargo, en caso de empate, se aplicará el criterio del gol de visitante antes de recurrir a los tiempos extra o los penales. Por lo tanto, la Bicolor deberá evitar que los canucks anoten en el Trébol e intentar marcar la mayor cantidad posible de goles en el estadio de Toronto.

¿Cuál es la convocatoria de la Azul y Blanco?

Antigua GFC : Luis Morán, José Mario Rosales, Oscar Castellanos, William Fajardo y José Ardón.

: Luis Morán, José Mario Rosales, Oscar Castellanos, William Fajardo y José Ardón. CSD Municipal: José Morales, César Calderón, Jefry Bantes, Rudy Muñoz, Rodrigo Samayoa, Kenderson Navarro y Nicolás Samayoa.

José Morales, César Calderón, Jefry Bantes, Rudy Muñoz, Rodrigo Samayoa, Kenderson Navarro y Nicolás Samayoa. Brunei DPMM: Óscar Santis.

Óscar Santis. Deportivo Mixco : Allen Yanes y José Bolaños.

: Allen Yanes y José Bolaños. Comunicaciones : Stheven Robles y Erick Lemus.

: Stheven Robles y Erick Lemus. Xelajú MC : Jorge Aparicio y Antonio de Jesús López.

: Jorge Aparicio y Antonio de Jesús López. Aurora : Héctor Morales.

: Héctor Morales. Columbus Crew : Nicholas Hagen.

: Nicholas Hagen. Wacker Innsbruck : Matthew Evas.

: Matthew Evas. CF Montreal : Olger Escobar.

: Olger Escobar. El Paso Locomotive: Rubio Rubín.

Rubio Rubín. New York Cosmos : Néstor Cabrera.

: Néstor Cabrera. The Strongest : Darwin Lom.

: Darwin Lom. Penn State : Arían Recinos.

: Arían Recinos. Aarón Herrera.