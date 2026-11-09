Trump busca una reunión con Putin y Xi Jinping en China: Irán y el desarme nuclear, entre los temas

Durante la mañana de este 9 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró favorable a reunirse con sus homólogos de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, durante la cumbre del APEC, que se celebrará en China del 18 al 19 de noviembre, y dijo que el encuentro será interesante y que hablarán "de muchas cosas".

"Voy a ir a China y uno de los encuentros que creo que habrá será con el presidente Putin y el presidente Jinping, y será interesante", respondió Trump a las preguntas de los periodistas sobre una posible reunión trilateral inédita en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mecanismo de cooperación multilateral fundado en 1989.

"Hablaremos de muchas cosas. Estamos intentando acabar la guerra en Irán, y nos está yendo bien", añadió Trump, sin dar más detalles sobre los márgenes de la cumbre de Shenzhen, en China, donde se reunirán los presidentes para promover el crecimiento económico, la liberalización del comercio y la inversión en la región del océano Pacífico.

Esto se debe a que la posibilidad de un encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin durante la próxima cumbre de APEC se plantea desde hace meses y, en octubre, la Cancillería china aseguró que "mantiene la comunicación" con las partes implicadas para su eventual celebración en Shenzhen, una ciudad en el sureste de China.

Ucrania y el desarme nuclear

Frente a este escenario, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que el trabajo para consensuar la reunión entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de Shenzhen, China, "se está llevando a cabo" y expresó su esperanza de que en los próximos días "quede finalizado".

Por lo tanto, la reunión fue anunciada por primera vez por el Ministerio de Exteriores de Rusia y el diario estadounidense The Wall Street Journal informó de que la propuesta de Putin para la cumbre sería discutir las condiciones de Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, opción que fue criticada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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Dadas las circunstancias, la preocupación por la posibilidad de que Ucrania sea uno de los asuntos tratados en la reunión trilateral también fue expresada por dirigentes europeos, principalmente por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien aseguró haber hablado del tema con el líder chino durante su reciente visita a China.

Por su parte, el presidente estadounidense precisó que el principal asunto que discutiría con Xi Jinping y Putin sería la firma de un nuevo tratado de desarme nuclear con Rusia y China para evaluar el proceso de reducción, limitación o eliminación total de los arsenales de armas nucleares y de las infraestructuras necesarias para producirlas.

¿El fin de la guerra en Irán?

Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping podrían reunirse en China para mantener conversaciones trilaterales sobre el fin de la guerra de Irán, dado que el presidente estadounidense afirmó que su administración continúa trabajando para poner fin al conflicto, aunque no detalló los mecanismos diplomáticos que podrían plantearse.

"Creo que ocurrirá. La cuestión es el formato y el contenido", concluyó Sun Yun, directora del programa sobre China del Centro Stimson en EE. UU, quien considera poco probable que los líderes aborden cuestiones de fondo porque sus intereses chocan y Donald Trump es criticado a menudo por su inclinación hacia dirigentes autoritarios.