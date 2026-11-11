Selección de Guatemala: así fue su camino desde la Liga C hasta enfrentar a Canadá en cuartos de final

La Selección Nacional de Guatemala vive una semana clave en su historia reciente. El combinado dirigido por Luis Fernando Tena enfrentará a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, una instancia que disputará por primera vez y en la que buscará dar la sorpresa frente a una de las selecciones más fuertes de la región.

El camino de la Bicolor hasta esta fase ha sido largo y estuvo marcado por un proceso de reconstrucción que comenzó después de la suspensión impuesta por la Fifa al futbol guatemalteco.

El 28 de octubre del 2016, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala fue suspendida por la Fifa, debido a problemas administrativos relacionados con el Comité de Regularización. La sanción mantuvo a la selección fuera de las competencias internacionales oficiales hasta que fue levantada el 31 de mayo del 2018.

Guatemala volvió a la actividad internacional el 15 de agosto del 2018, en un partido amistoso frente a Cuba, con lo que inició una nueva etapa que la llevaría a recorrer las tres categorías de la Liga de Naciones de Concacaf.

Liga de Naciones 2019-2020: el inicio en la Liga C

En la primera edición del torneo, Guatemala comenzó su participación en la Liga C bajo la dirección del entrenador nacional Marvin Amarini Villatoro.

La Bicolor integró un grupo junto a Puerto Rico y Anguila, en el que disputó cuatro encuentros. El rendimiento fue perfecto: cuatro victorias en cuatro partidos, 12 puntos, 25 goles a favor y ninguno en contra.

Gracias a esa campaña, Guatemala consiguió el ascenso a la Liga B y comenzó su recorrido hacia las categorías superiores del torneo regional.

Liga de Naciones 2022-2023: ascenso a la Liga A

Bajo la dirección de Luis Fernando Tena, Guatemala afrontó la Liga B como integrante del grupo D, junto a Guayana Francesa, República Dominicana y Belice.

El combinado nacional mantuvo su trayectoria ascendente y terminó en el primer lugar de su sector. Sumó 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, además de registrar 11 goles a favor y cuatro en contra.

Con esos resultados, la Azul y Blanco consiguió el ascenso a la Liga A, la máxima categoría de la Liga de Naciones de Concacaf. Desde su llegada a la máxima categoría, Guatemala ha participado en tres ediciones consecutivas. Sin embargo, en las primeras dos no consiguió superar la fase de grupos.

Liga de Naciones 2023-2024: debut en la máxima categoría

La temporada 2023-2024 marcó el debut de Guatemala en la Liga A. La Bicolor compartió grupo con Panamá, Trinidad y Tobago, Martinica, Curazao y El Salvador. El conjunto nacional terminó en la cuarta posición, con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Además, anotó dos goles y recibió siete.

Fue una campaña complicada, en la que Guatemala no logró avanzar a los cuartos de final, aunque consiguió mantenerse en la máxima categoría.

Liga de Naciones 2024-2025: a un paso de los cuartos de final

En la siguiente edición, Guatemala integró el grupo A junto a Costa Rica, Surinam, Martinica, Guadalupe y Guyana. La selección nacional mostró una mejor versión y llegó con posibilidades de clasificación hasta la última jornada.

Derrotó a Martinica y Guyana, empató sin goles frente a Costa Rica y terminó con siete puntos. Sin embargo, la derrota por 3-0 frente a los costarricenses en San José dejó a la Bicolor fuera de los cuartos de final por diferencia de goles. Guatemala cerró la fase con seis anotaciones a favor y una en contra, pero no le alcanzó para avanzar.

Liga de Naciones 2026-2027: clasificación histórica

La presente edición representa el punto más alto del recorrido de Guatemala dentro de la competición. La Bicolor terminó como líder del grupo B, integrado por Surinam, Jamaica, Martinica, Honduras y El Salvador, y consiguió por primera vez su clasificación a los cuartos de final.

El conjunto nacional sumó siete puntos y aseguró el primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles. Durante la fase de grupos anotó nueve tantos y recibió tres. El logro tiene un significado especial, ya que Guatemala comenzó su recorrido en la Liga C y ahora se encuentra entre las ocho mejores selecciones de la competición.

Canadá, el siguiente desafío de Guatemala

Ahora, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena buscará continuar haciendo historia cuando dispute los cuartos de final frente a Canadá.

El partido de ida se jugará este viernes 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, mientras que el encuentro de vuelta se disputará en Toronto, donde se definirá al semifinalista del torneo.

Después de un recorrido que comenzó en la Liga C en el 2019, Guatemala llega a la instancia más importante de su historia en la Liga de Naciones, con la ilusión de superar a Canadá y alcanzar por primera vez las semifinales del certamen.