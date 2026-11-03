Festival Árbol Gallo 2026: fechas, horarios y lugares donde se inaugurarán los árboles navideños en Guatemala

Uno de los eventos que reúne a niños, adolescentes y adultos para celebrar el inicio de la temporada navideña es el Festival Árbol Gallo, que llegará a 34 puntos del país.

La Plaza del Obelisco, en la capital, será uno de los principales lugares de celebración, donde los guatemaltecos podrán reunirse para disfrutar de la Navidad. La actividad también se extenderá a otros 33 lugares del país.

El Festival Árbol Gallo, que surgió en 1985, celebra su 41.ª edición e invita a los guatemaltecos a compartir, agradecer y fortalecer sus lazos.

Bajo el lema "Enciende lo mejor de ti", esta celebración reunirá música, iluminación, tecnología y entretenimiento familiar. El tradicional encendido será el 14 de noviembre.

Los organizadores destacan que el Árbol Gallo contará con un nuevo espectáculo sincronizado de música e iluminación.

Para el encendido del Árbol Gallo en el Obelisco, los organizadores entregarán miles a los niños asistentes. Este espacio también tendrá decoración navideña, que se extenderá por la avenida Las Américas, la avenida Reforma, el bulevar Liberación, el bulevar Los Próceres y el paseo de la Sexta Avenida.

La actividad se extenderá desde el sábado 14 de noviembre hasta el miércoles 6 de enero del 2027, con iluminación y decoración navideña en plazas, parques y otros espacios.

El Árbol Gallo también iluminará otros lugares del país. Estos son los 33 puntos donde se celebrará la temporada navideña:

Condado Concepción

Antigua Guatemala

Mixco

Amatitlán

Chimaltenango

Zacapa

Sanarate

Esquipulas

Cobán

Salamá

Tactic

Teculután

Puerto Barrios

Chiquimula

San Agustín Acasaguastlán

Guastatoya

San Benito (Petén)

Santa Lucía Cotzumalguapa

Escuintla

Chiquimulilla

Barberena

Jalapa

Nueva Santa Rosa

Tiquisate

Quetzaltenango

Huehuetenango

San Marcos

Sololá

Quiché

Malacatán

Mazatenango

Retalhuleu

Coatepeque

Fecha:

14 de noviembre del 2026

Hora:

A partir de las 19 horas

Lugar:

Plaza del Obelisco, capital de Guatemala

Entrada:

Libre

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