Escenario
Festival de las Flores 2026 en Antigua Guatemala: Las Flores Trail Run, desfile de carros y actividades imperdibles para noviembre
Durante el Mes de las Flores, Antigua Guatemala contará con diversas actividades como antesala del décimo Festival de las Flores. Conozca el calendario de eventos y las fechas para disfrutar de esta celebración.
En ediciones pasadas, el Festival de las Flores ha sido el escenario de distintas actividades culturales, por lo que se ha convertido en una verdadera fiesta floral. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)
La Antigua Guatemala volverá a transformarse en un jardín viviente durante la décima edición del Festival de las Flores. Bajo el lema "Ciudad floreciente", se realizarán diversas actividades previas a la celebración principal, entre ellas un desfile, una carrera y jardines conmemorativos.
Como en años anteriores, la ciudad colonial se convertirá en una galería viviente que atraerá a turistas nacionales y extranjeros. Sus parques, fachadas y otros espacios se adornarán con arreglos florales que llenarán de color y aroma sus calles.
El festival transformará la ciudad colonial en un jardín viviente gracias a las creaciones de artistas especializados en arte efímero. Bajo la invitación a visitar la ciudad que nació para florecer, los organizadores esperan recibir a los guatemaltecos el 14 y 15 de noviembre.
La décima edición está dedicada a recordar que Antigua Guatemala siempre ha florecido. De esta idea surgió el lema "Ciudad floreciente", que exalta la esencia de la ciudad colonial, sus habitantes, sus visitantes y los rincones que la mantienen como un destino único en el mundo.
La agenda también incluye una variedad de actividades previas al festival, que llenará de flores calles, parques, monumentos y fachadas. Estas celebraciones forman parte de noviembre, denominado "Mes de las Flores".
Botánica Fashion Show
- Fecha: 4 de noviembre
- Actividad: Evento privado
Jardines Conmemorativos
Diversos espacios de la ciudad colonial se transformarán en jardines conmemorativos para ofrecer a los visitantes una experiencia diferente, inspirada en el lema "Ciudad floreciente".
- Fecha: Del 7 al 15 de noviembre del 2026
Las Flores Trail Run
Uno de los eventos más llamativos es la carrera de las flores, en la que los participantes podrán recorrer los senderos de montaña y disfrutar de los paisajes de Carmona Trails.
Este evento contará con dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, orientadas a toda la familia y con la posibilidad de participar con mascotas.
- Fecha: 8 de noviembre
- Lugar: Carmona Trails
- Precios:
- 5 kilómetros: Q175
- 10 kilómetros: Q200
- 5 kilómetros con mascota: Q225
- 10 kilómetros con mascota: Q250
- Inscripción: https://c.proticket.store/3241bc87c9e4
Desfile de Carros "Inicia la Primavera"
Como parte de las actividades de bienvenida al Festival de las Flores, se realizará una nueva edición del desfile de carros, que promete un recorrido lleno de magia, encanto y flores.
- Fecha: 13 de noviembre
Festival de las Flores
- Fecha: 14 y 15 de noviembre
El evento principal de la décima edición del Festival de las Flores se celebrará a mediados de noviembre bajo el lema "Ciudad floreciente", con actividades de música, arte y convivencia comunitaria, en las que destacará la belleza floral.
Concursos florales:
- Barrio con Mejor Actitud
- Categoría Libre
- Categoría Fachadas
- Bicicletas
- Monumental
Durante la celebración también se ofrecerán actividades artísticas, musicales y un mercadito.
Otras actividades:
- Mercadito de las Flores
- Presentaciones musicales, danza, poesía y teatro al aire libre
- Talleres