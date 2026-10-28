Noche de Velas del 2026: San Gaspar Vivar celebrará la séptima edición de una noche dedicada a los deseos; fecha y origen del evento

La aldea San Gaspar Vivar, en Antigua Guatemala, será el punto de encuentro de la séptima edición de la Noche de Velas, un evento que permite a las personas reunirse y disfrutar de un ambiente romántico.

Una de las organizadoras detalló a Prensa Libre que la idea del evento surgió en el 2019 entre sus cinco organizadores, pero su primera edición se realizó en el 2020. El propósito era crear una noche de los deseos, en la que las personas pudieran reunirse para encender velas, pedir un deseo, tomarse fotografías y disfrutar de un ambiente bohemio, romántico y de recogimiento.

En la entrevista, los organizadores detallaron que cada llama representa la luz de una persona. “Todos iluminamos por igual y, cuando unimos todas esas llamas, podemos crear algo extraordinario”, agregó una de las organizadoras.

Los organizadores resaltan que la actividad es ajena a cualquier connotación religiosa. Por el contrario, es una noche para desligarse de etiquetas, religiones, razas y estatus social, y para que todos los participantes puedan iluminarse de una misma forma.

Para este evento, tanto organizadores como vecinos se reúnen para llevar sus velas e iluminar la plaza central de la localidad y un pequeño parque en la entrada. Para esta edición se espera encender al menos cinco mil velas, mientras que los vecinos se van sumando de forma espontánea.

Durante el evento se tendrá el Bazar de la Luna, donde artesanos y emprendedores ofrecerán sus productos, entre ellos artesanías, dulces y antojitos gastronómicos.

Una de las organizadoras recuerda que se había pensado llevar el evento primero a Antigua Guatemala; sin embargo, la pandemia interrumpió los planes. Fue entonces, en septiembre de ese año, cuando retomaron la idea.

Decidieron comprar unas dos mil velas y visitar las casas de la localidad para invitar a la comunidad a sumarse a la actividad. Así comenzó este evento, que en la actualidad ha permitido que otras personas del país y turistas conozcan la localidad.

Fecha

Sábado 28 de noviembre del 2026

Hora

Inicio de la colocación de las velas: 12 horas

Encendido de las velas: 16 horas hasta las medianoche

Lugar

Plaza San Gaspar Vivar, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Entrada

La actividad es gratuita.

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