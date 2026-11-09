Elecciones 2027: Al menos 13 partidos presentarán a candidatos presidenciales antes de terminar el año

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé convocar a elecciones generales el 22 de enero del 2027, pero los partidos políticos planean dar a conocer a sus candidatos presidenciales desde este año.

Así lo reflejan las fechas de las asambleas de proclamación de candidatos de 13 partidos políticos para octubre, noviembre y diciembre en las que programan la presentación de sus binomios presidenciales.

El partido político Visión con Valores (Viva) comenzó con la proclamación de sus candidatos el pasado 24 de octubre, al presentar a Armando Castillo como figura presidencial y a Luis Miguel Ralda para la vicepresidencia.

Le siguió Compromiso, Renovación y Orden (Creo), que presentó este 8 de noviembre a Neto Bran, alcalde de Mixco, y a Leonel Rodríguez Samayoa como su propuesta de binomio para el 2027..

Otras organizaciones políticas también ya tienen programadas sus asambleas para enero, mientras que otras organizaciones todavía están por definir las fechas y podrían presentar a sus candidatos durante los primeros días de febrero.

Luego de la convocatoria a elecciones generales, el Registro de Ciudadanos del TSE comienza con la inscripción de candidatos a las cero horas del 23 de enero.

El proceso para que una inscripción quede firme puede demorar días o incluso semanas, debido a posibles impugnaciones que pueden escalar al pleno del TSE así como a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o la Corte de Constitucionalidad (CC).

El actual TSE tomó posesión en marzo pasado y solo uno de sus magistrados viene de la institución. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

El calendario electoral del próximo año marca el domingo 27 de junio como la fecha de las votaciones. Los guatemaltecos empadronados serán llamados para elegir autoridades municipales, diputados y al próximo binomio presidencial de Guatemala para el periodo 2028-2032.

En caso de que la elección presidencial no se defina en una primera vuelta el TSE planifica una segunda vuelta para el domingo 22 de agosto, según el cronograma electoral.

Asambleas de proclamación

Visión con Valores (Viva), 24 de octubre Compromiso Renovación y Orden (Creo), 8 de noviembre Cabal, 29 de noviembre Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 29 de noviembre Servir, 5 de diciembre Todos, 6 de diciembre Partido Unionista, 12 de diciembre Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), 12 de diciembre Valor, 13 de diciembre Partido Azul, 13 de diciembre Bienestar Nacional (Bien), 20 de diciembre Nosotros, 20 de diciembre Comunidad Elefante, 27 de diciembre Cambio, 9 de enero Victoria, 17 de enero URNG-Maíz, 31 de enero Winaq, 31 de enero

Algunos partidos políticos de más reciente creación como X Guate, del excandidato presidencial Edmond Mulet; Raíces, del diputado Samuel Pérez, y Nuevos Tiempos, de la diputada Shirley Rivera, no han definido fechas para las asambleas de proclamación de candidatos, mientras que otros partidos están pendientes de compartir la información.

Reciclaje político

Las asambleas de proclamación de candidatos reflejarán el reciclaje de figuras políticos que en el pasado han buscado puestos de elección popular o que buscan una reelección, a criterio de analistas consultados por este medio.

El poco liderazgo en las organizaciones hará, a decir de las fuentes, que sean pocos los rostros “nuevos”, mientras que la mayoría serán personas que han desfilado con partidos todavía vigentes o ya cancelados.

“Son personas expulsadas de otros partidos, personas con suficiente poder económico, o bien aquellos que destacan como figuras públicas, así que debemos esperar ante la debilidad de los partidos nos esperan sorpresas, se han puesto a buscar los mejores cuadros que generen beneficios electorales”, comenta Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

Para Renzo Rosal, analista político independiente, la ciudadanía debe de prestar atención en las asambleas de proclamación de candidatos, ya que puede que existan candidaturas cuestionadas por temas legales.

“Se ve con marcada fuerza personajes vinculados al crimen organizado, esto no es nuevo, pero la forma como se manifiesta con número, densidad y en distintas regiones del país”, a decir de Rosal, es algo que no debe pasar inadvertido.

Oferta Bukele

Los analistas coinciden que las principales promesas de campaña van a estar centradas en atacar las debilidades del gobierno de Bernardo Arévalo, principalmente la seguridad y la economía.

En cuanto a esos temas, los analistas advierten que muchas de las promesas a favor de la seguridad buscarán replicar el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“La oferta electoral populista y sensacionalista hará la diferencia, la oferta de campaña va a descansar sobre el rescate de la economía y temas de seguridad (…) el candidato va a querer una relación o vinculación con el presidente Nayib Bukele, todos quieren que Bukele los respalde, esa será otra búsqueda permanente”, advierte Hidalgo.

Rosal coincide con el punto anterior, en donde señala que habrá personajes que tras aparentemente alejarse de la política van a buscar retomar discursos de seguridad para combatir la criminalidad.

“Verán las debilidades del actual gobierno y la inseguridad, eso será lo repetitivo, si bien no es nuevo los últimos sucesos replantean el tema de ofrecimientos de mano dura, la Bukelización, copiar medidas de El Salvador, esto va a dominar el discurso”, indicó.