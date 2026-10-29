Elecciones 2027: TSE explica por qué habilitará más de 4 mil centros de votación y aumentarán las juntas electorales

Autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de los partidos políticos se reúnen este jueves 29 de octubre para abordar temas relacionados con el proceso electoral de 2027.

Durante la reunión, el TSE informó que proyecta habilitar 4 mil 205 centros de votación y conformar 29 mil 500 juntas electorales para los comicios del próximo año.

En las elecciones de 2023 se habilitaron 3 mil 468 centros de votación y se conformaron 24 mil 585 juntas electorales.

Según el TSE, el incremento responde al crecimiento previsto del padrón electoral y busca ampliar la capacidad de atención a los votantes.

También informó que el sistema informático para transmitir y procesar los resultados electorales alcanzó una precisión del 97.25% en la primera lectura de caracteres de las actas.

Según la Dirección de Informática, el sistema aún se encuentra en fase de entrenamiento y desarrollo, por lo que continuarán las pruebas para mejorar su funcionamiento de cara a las elecciones de 2027.

Las pruebas también buscan medir los tiempos de escaneo y transmisión de resultados, así como evaluar los riesgos relacionados con la conectividad y el suministro eléctrico, especialmente en los centros de votación de áreas rurales.

Durante la reunión, representantes de los partidos políticos cuestionaron los avances y solicitaron más información sobre los plazos para completar el desarrollo del sistema.

De acuerdo con información de Guatemala Visible, el máximo tribunal electoral también impulsa la descentralización del voto para las elecciones de 2027, según explicó Gloria López, directora electoral.

Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de trabajo de campo, durante la cual se verifican 572 inmuebles. Posteriormente, se sistematizará la información recopilada y se trasladará al pleno de magistrados para la aprobación de nuevos centros de votación, según lo expuesto durante la reunión.

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Además, el TSE informó a los representantes de los partidos políticos sobre nuevas opciones para la contratación de espacios de propaganda electoral.

El TSE prevé capacitar a los encargados de medios de los partidos políticos para que aprendan a utilizar la plataforma y elaborar sus planes de pauta, bajo condiciones de igualdad para todas las organizaciones políticas.

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