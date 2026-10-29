Elecciones 2027: TSE explica por qué habilitará más de 4 mil centros de votación y aumentarán las juntas electorales

Política

Elecciones 2027: TSE explica por qué habilitará más de 4 mil centros de votación y aumentarán las juntas electorales

Durante una reunión con representantes de partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral informó sobre los avances en la preparación del proceso electoral de 2027 en Guatemala.

y

|

time-clock

ELECCIONES GENERALES 2027

Guatemala se prepara para el proceso electoral 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de los partidos políticos se reúnen este jueves 29 de octubre para abordar temas relacionados con el proceso electoral de 2027.

Durante la reunión, el TSE informó que proyecta habilitar 4 mil 205 centros de votación y conformar 29 mil 500 juntas electorales para los comicios del próximo año.

En las elecciones de 2023 se habilitaron 3 mil 468 centros de votación y se conformaron 24 mil 585 juntas electorales.

Según el TSE, el incremento responde al crecimiento previsto del padrón electoral y busca ampliar la capacidad de atención a los votantes.

EN ESTE MOMENTO

salario mínimo 3 trabajadores de cocina HPL

Salario mínimo 2027: cuánto aumentaría el monto mensual según las propuestas del Gobierno, empleadores y trabajadores

Right
MEX9899. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/11/2025.- El exsenador mexicano Cuauhtémoc Cárdenas habla en el acto de homenaje al exilio catalán en México este domingo, en el Museo Casa del Risco en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, figura histórica de la izquierda mexicana y fundador del PRD

Right

También informó que el sistema informático para transmitir y procesar los resultados electorales alcanzó una precisión del 97.25% en la primera lectura de caracteres de las actas.

Según la Dirección de Informática, el sistema aún se encuentra en fase de entrenamiento y desarrollo, por lo que continuarán las pruebas para mejorar su funcionamiento de cara a las elecciones de 2027.

Las pruebas también buscan medir los tiempos de escaneo y transmisión de resultados, así como evaluar los riesgos relacionados con la conectividad y el suministro eléctrico, especialmente en los centros de votación de áreas rurales.

Durante la reunión, representantes de los partidos políticos cuestionaron los avances y solicitaron más información sobre los plazos para completar el desarrollo del sistema.

LECTURAS RELACIONADAS

Fachada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, institución encargada de la organización y supervisión de los procesos electorales.

Campaña anticipada: Políticos pondrán a prueba la supremacía del TSE frente a decisiones judiciales

chevron-right
Fachada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala.

Renovación en CSJ y CGC concluye cambios institucionales previo a las elecciones 2027

chevron-right

De acuerdo con información de Guatemala Visible, el máximo tribunal electoral también impulsa la descentralización del voto para las elecciones de 2027, según explicó Gloria López, directora electoral.

Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de trabajo de campo, durante la cual se verifican 572 inmuebles. Posteriormente, se sistematizará la información recopilada y se trasladará al pleno de magistrados para la aprobación de nuevos centros de votación, según lo expuesto durante la reunión.

Para leer más: Embajada de EE. UU. responde a petición de Carlos Pineda de verificar listado de integrantes del partido Servir

Además, el TSE informó a los representantes de los partidos políticos sobre nuevas opciones para la contratación de espacios de propaganda electoral.

El TSE prevé capacitar a los encargados de medios de los partidos políticos para que aprendan a utilizar la plataforma y elaborar sus planes de pauta, bajo condiciones de igualdad para todas las organizaciones políticas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

Lee más artículos de Oscar Vásquez

ARCHIVADO EN:

Decisión Libre 2027 Elecciones 2027 Partidos políticos Tribunal Supremo Electoral TSE 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM