Embajada de EE. UU. responde a petición de Carlos Pineda de verificar listado de integrantes del partido Servir

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala respondió que no es una entidad verificadora, luego de que Carlos Pineda, secretario general del partido político Servir, solicitara revisar un listado para evitar la participación de integrantes vinculados con el narcotráfico.

“La Embajada de EE. UU. no es escenografía para fotos de campaña, ni base de datos, ni verificadora de antecedentes”, publicó la sede diplomática respecto de la acción de Pineda.

Agregó: “Las elecciones de 2027 son un asunto de soberanía guatemalteca. Nuestro compromiso con el pueblo de Guatemala: combatir la influencia del narcotráfico en las instituciones, que narcotraficantes no tengan cabida en las elecciones y respaldar un proceso democrático, transparente y creíble”.

Tras la reacción de la Embajada, Pineda publicó en la red social X: “Agradecemos la postura de la Embajada de Estados Unidos de América en Guatemala en la no injerencia en nuestra soberanía guatemalteca; desde Servir -partido político- nuestro único fin es sumarnos a limpiar las instituciones del narco y que estas no tengan cabida para la corrupción”.

“Seguiremos transparentes y dispuestos a respaldar elecciones democráticas con el objetivo de fortalecer la libertad y Estado de Derecho”, agregó el político.

Por qué surge la reacción de la Embajada

La respuesta de la Embajada de Estados Unidos surge luego de que, el lunes 5 de octubre, Pineda afirmara que, “como parte de un ejercicio de transparencia y buena fe”, presentó ante la sede diplomática un listado de personas que han manifestado su intención de participar en el próximo proceso electoral.

Pineda informó que la agrupación entregó de forma electrónica a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala información de aproximadamente 240 personas que podrían optar a cargos de elección popular, con el propósito de que puedan ser investigadas por agencias estadounidenses.

Según Pineda, cada persona presentó su declaración de ingresos y actividades económicas, así como información sobre su trayectoria y, de acuerdo con él, “son personas alejadas a estructuras narcopolíticas que pueden ser sujetas a investigación”.

Pineda afirmó que el objetivo es sumarse a la lucha contra la narcopolítica y el crimen organizado en Guatemala, porque, según dijo, “esa corrupción incrustada” en las instituciones “necesita de aliados fuertes para combatirla a través de relaciones de respeto, cooperación y confianza”.

En declaraciones a la prensa el 5 de octubre, Pineda aseguró que esa agrupación política no permitirá la participación de personas vinculadas con actos de corrupción o narcotráfico entre quienes busquen optar a cargos de elección popular bajo esa organización.

Pineda aseguró que quienes integran actualmente el equipo del partido Servir no provienen de la política y sostuvo que uno de sus compromisos es evitar que la participación partidaria afecte la reputación de sus integrantes y de sus familias.

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El dirigente también cuestionó lo que denominó “net centers” y señaló, sin identificar personas ni presentar elementos durante su declaración, a supuestos actores vinculados con la “narcopolítica” de realizar señalamientos y difamaciones contra la agrupación.

Pineda aseguró que Servir no venderá espacios o casillas para candidaturas y afirmó que las personas interesadas en participar deberán someterse a los controles establecidos por la organización.

El secretario general sostuvo que estas medidas buscan demostrar, tanto en Guatemala como ante actores internacionales, el compromiso que atribuye al partido con la transparencia y con impedir el ingreso de personas relacionadas con actividades ilícitas.

Pineda explicó que la documentación entregada corresponde actualmente a 22 coordinadores departamentales y alrededor de 240 coordinadores municipales de Servir, quienes aún no tienen la calidad formal de candidatos. Agregó que el listado podrá ampliarse conforme se incorporen otras personas interesadas en participar en las próximas elecciones.

Según el secretario general, la información remitida incluye datos generales de cada persona, actividad económica, fuentes de ingresos y estados financieros. También aseguró que cada uno firmó un documento en el que manifiesta su disposición a que las agencias estadounidenses realicen las verificaciones que consideren necesarias.

El secretario general también hizo un llamado a otros partidos políticos de Guatemala para que entreguen información similar sobre sus posibles candidatos y sus fuentes de ingresos, con el argumento de transparentar a quienes pretendan competir por cargos públicos.

Ante cuestionamientos sobre la participación de un gobierno extranjero en la revisión de posibles aspirantes guatemaltecos, Pineda sostuvo que la entrega de información es voluntaria y la calificó como un “acto de buena fe”. Afirmó que no se está permitiendo que Estados Unidos imponga candidatos, sino que se está proporcionando información para posibles investigaciones.

Pineda también relacionó el narcotráfico con la corrupción dentro del Estado y argumentó que Guatemala tiene interés en combatir la corrupción, mientras Estados Unidos busca enfrentar el tráfico de drogas. Según el dirigente, la entrega de información pretende contribuir a ambos propósitos y transparentar a quienes buscan convertirse en figuras públicas.

La Embajada de EE.UU. no es escenografía para fotos de campaña, ni base de datos, ni verificadora de antecedentes. Las elecciones de 2027 son un asunto de soberanía guatemalteca. Nuestro compromiso con el pueblo de Guatemala: combatir la influencia del narcotráfico en las instituciones, que narcotraficantes no tengan cabida en las elecciones y respaldar un proceso democrático, transparente y creíble. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 6, 2026

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