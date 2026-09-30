Quiénes son los nueve fiscales de EE. UU. que trabajarán con Guatemala y qué delitos persiguen

Nueve fiscales y altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos llegaron a Guatemala para reforzar la cooperación en investigaciones contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y armas, y las estructuras que facilitan las operaciones del crimen organizado entre ambos países.



La delegación estuvo integrada por representantes de los cuatro distritos federales de Texas —Norte, Sur, Este y Oeste—, además de Arizona, Nuevo México, Sur de California, Sur de Florida y Norte de Nueva York. Cinco de los integrantes son fiscales federales que encabezan sus distritos y los otros ocupan puestos de dirección dentro de las fiscalías. Durante la visita se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

¿Quiénes son los fiscales que viajaron a Guatemala y qué experiencia tienen?

Timothy Courchaine — Arizona

Es fiscal federal del Distrito de Arizona desde 2025. Antes de asumir la dirección de esa oficina fue fiscal federal adjunto y trabajó en casos relacionados con trata de personas, inmigración irregular y tráfico de drogas en la frontera sur, además de integrar la sección dedicada al crimen organizado y narcotráfico. También fue abogado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Arizona comparte unos 603 kilómetros de frontera con México y su fiscalía cuenta con unos 180 fiscales federales adjuntos.

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Timothy Courchaine, fiscal federal de Arizona, fue fiscal adjunto en casos de trata de personas, inmigración y narcotráfico, y antes sirvió como abogado militar del Cuerpo de Marines. (Foto Prensa Libre: Departamento de Justicia de EE. UU.)

Victor P. White — Sur de California

White es fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de California y forma parte de la dirección de la fiscalía encabezada por Adam Gordon.

Durante su intervención en Guatemala, centró su mensaje en las organizaciones dedicadas al narcotráfico y lavado de dinero.

Victor P. White es fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de California (Foto Prensa Libre: captura de pantalla del Departamento de Justicia de EE. UU.)

El presidente Trump prometió desmantelar las redes criminales que envenenan nuestras comunidades, y lo estamos cumpliendo. El fiscal general adjunto interino Brian Skaret del @theJusticeDept y nueve fiscales federales de EE. UU. se encuentran en Guatemala para una visita… pic.twitter.com/dh23XMkEmF — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 23, 2026

C. John Grivner — Sur de Florida

Es fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de Florida y fue jefe fundador de la sección de Delitos Fronterizos y de Inmigración (BICE, por sus siglas en inglés) de esa fiscalía.

Ha encabezado investigaciones enfocadas en seguridad fronteriza, interdicción marítima, narcotráfico, inmigración y contrabando transnacional. También ha trabajado para el Departamento de Justicia de EE. Uu. en la frontera con México en el oeste de Texas y es teniente coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidense.

Su distrito incluye Miami, un punto que Grivner destacó por la confluencia de transporte internacional, actividad marítima y operaciones financieras.

C. John Grivner, fiscal federal ejecutivo adjunto del Sur de Florida, fue jefe fundador de una unidad especializada en delitos fronterizos e inmigración y es teniente coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea. (Foto Prensa Libre: Departamento de Justicia de EE. UU. )

Ryan Ellison — Nuevo México

Es primer fiscal federal adjunto del Distrito de Nuevo México. Ellison ha procesado integrantes de la pandilla Syndicato de Nuevo Mexico (SNM) y ha trabajado en investigaciones de homicidios, conspiraciones bajo la ley RICO, secuestros, armas, inmigración y seguridad nacional. El distrito comparte unos 290 kilómetros de frontera con México.

Ryan Ellison, primer fiscal federal adjunto de Nuevo México, ha procesado casos de pandillas, crimen organizado, homicidios, secuestros, armas, inmigración y seguridad nacional. (Foto Prensa Libre: Departamento de Justicia de EE. UU. )

John A. Sarcone III — Norte de Nueva York

Sarcone es primer fiscal federal adjunto del Distrito Norte de Nueva York, una jurisdicción integrada por 32 condados. Su trayectoria incluye puestos en la administración pública y experiencia en contratación federal, bienes raíces y litigios empresariales y de construcción.

Entre el 2018 y el 2021 fue administrador regional para el Noreste y el Caribe de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA), donde tuvo responsabilidades sobre edificios federales, contrataciones y tecnología. También fundó un bufete que trabajó con empresas, transacciones inmobiliarias y litigios comerciales y de construcción

John A. Sarcone III, primer fiscal federal adjunto del Norte de Nueva York, tiene trayectoria en administración pública, contratación federal, bienes raíces y litigios empresariales. (Foto Prensa Libre: Departamento de Justicia de EE.UU. )

Jay R. Combs — Este de Texas

Combs dirige el Distrito Este de Texas desde mayo del 2025. Es fiscal federal desde 2006 y ha procesado casos de crimen organizado, inmigración, narcotráfico, trata de personas, fraude, corrupción pública y delitos de cuello blanco. También sirvió en el Ejército estadounidense y estuvo desplegado en Irak y Afganistán.

Su distrito ha desarrollado una relación estrecha con investigaciones originadas en Guatemala. El Departamento de Justicia sostiene que esa oficina procesa y extradita a más líderes extranjeros de carteles que la mayoría de fiscalías federales del país.

Jay R. Combs, fiscal federal del Este de Texas, es fiscal desde el 2006 y ha trabajado casos de crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, corrupción y delitos financieros. (Foto Prensa Libre: Departamento de Justicia de EE. UU)

Ryan R. Raybould — Norte de Texas

Es fiscal federal del Distrito Norte de Texas. Antes de encabezar esa fiscalía, fue subjefe de su unidad de Delitos de Cuello Blanco y Corrupción Pública. Ha investigado corrupción, fraude fiscal y bursátil, ciberdelitos, seguridad nacional, crimen violento y lavado de dinero.

También trabajó como asesor jurídico del senador John Cornyn y participó en asuntos legislativos relacionados con seguridad nacional, rendición de cuentas gubernamental y control del desvío de drogas.

Aaron F. Reitz, fiscal federal del Sur de Texas, dirigió la Oficina de Política Jurídica del Departamento de Justicia y anteriormente fue jefe de gabinete del senador Ted Cruz. (Foto Prensa Libre: Departamento de Justicia de EE. UU. )

Building on the momentum in our recent border strategy meeting with @MPguatemala @BArevalodeLeon @mingobguate @DOJCrimDiv @DOJOPDAT @USDOJ_Intl @usembassyguate @USAttorneys we got down to brass tax today. We are coming for narcoterrorists and financiers of corruption.… pic.twitter.com/lToceDbSoU — US Attorney Ryan Raybould (@USAttyRaybould) September 24, 2026

Aaron F. Reitz — Sur de Texas

Reitz es fiscal federal del Distrito Sur de Texas, que comprende 43 condados y se extiende desde Houston hasta la frontera con México.

Antes de asumir el cargo dirigió la Oficina de Política Jurídica del Departamento de Justicia y fue jefe de gabinete del senador Ted Cruz. También ocupó un puesto directivo en la Fiscalía General de Texas y sirvió en el Cuerpo de Marines, incluido un despliegue en Afganistán.

Reitz también tiene trayectoria militar: sirvió casi cinco años en servicio activo en el Cuerpo de Marines, estuvo desplegado en Afganistán y actualmente es mayor de la Reserva.

Justin R. Simmons — Oeste de Texas

Simmons llegó a la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas en diciembre del 2020. Antes de dirigirlo trabajó como fiscal federal adjunto en San Antonio, donde procesó casos relacionados con narcotráfico, carteles, tráfico de personas, armas, delitos de cuello blanco e inmigración. También participó en investigaciones financieras relacionadas con reportes de operaciones sospechosas y tráfico de personas.

Su jurisdicción tiene una conexión directa con Guatemala por investigaciones de tráfico ilícito de migrantes, incluida la tragedia del tráiler localizado en San Antonio en junio del 2022.

Justin R. Simmons, fiscal federal del Oeste de Texas, ha procesado casos de narcotráfico, carteles, tráfico de personas, armas, delitos de cuello blanco e inmigración. (Foto Prensa Libre: Departamento de Justicia de EE. UU. )

Lo que dijeron en Guatemala: dinero, drogas, armas y protección política

El 22 de septiembre pasado, los fiscales estadounidenses se reunieron con autoridades guatemaltecas en un hotel capitalino. Luego de la actividad dieron una conferencia a la prensa en la explicaron los temas que trabajarían de forma conjunta con las autoridades de seguridad y justicia guatemaltecas.

Raybould puso el énfasis en el dinero. Durante su visita, el Distrito Norte de Texas informó que la cooperación con Guatemala se enfocó en mecanismos utilizados por los carteles para mover recursos, entre ellos operaciones con efectivo, lavado basado en comercio, fraude y criptomonedas. Departamento de Justicia

“El dinero es la sangre vital del crimen organizado”, señaló Raybould durante su intervención.

“El dinero es la sangre vital del crimen organizado”. Ryan R. Raybould , fiscal federal del Distrito Norte de Texas

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Ellison describió un movimiento en dos direcciones. Hacia Estados Unidos, señaló el tráfico de drogas y personas que atraviesa Guatemala y México; hacia el sur, dijo que las autoridades también buscan frenar el flujo de armas desde Estados Unidos a Centroamérica.

Courchaine hizo énfasis en las víctimas del tráfico de personas. El fiscal de Arizona añadió que las estructuras criminales venden a los migrantes la promesa de llevarlos de forma segura a Estados Unidos, aunque algunos terminan abandonados en el desierto.

Simmons recordó un caso que conecta directamente a Guatemala con Texas: el tráiler encontrado en San Antonio en junio del 2022, donde murieron 53 migrantes atrapados por el calor dentro de un furgón. Agregó que entre las víctimas había 21 guatemaltecos y destacó la cooperación con fiscales de Guatemala para perseguir a integrantes de la estructura.

Grivner explicó las operaciones: Miami y el sur de Florida contra las mismas estructuras que trasladan drogas también necesitan mover las ganancias. Dijo que estos criminales usan empresas, operaciones comerciales y redes financieras para ocultar recursos ilícitos.

White habló del narcotráfico y lavado de dinero y agradeció la colaboración guatemalteca en investigaciones contra carteles que operan en ambos países y trasladan cocaína hacia Estados Unidos.

Reitz, desde el Distrito Sur de Texas, planteó que la persecución debe alcanzar todos los componentes de los carteles, “desde la violencia brutal” hasta los delitos financieros sofisticados. El DOJ identifica precisamente la destrucción de organizaciones criminales transnacionales y sus redes financieras entre las prioridades que Reitz estableció para su distrito. Departamento de Justicia

Sarcone llevó la discusión a un punto geográficamente distante: la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El fiscal señaló que las organizaciones criminales buscan aprovechar también esa ruta y mencionó las dificultades particulares que plantea el territorio de Akwesasne, que se extiende a ambos lados de la frontera.