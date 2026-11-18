La innovación, la capacitación a los trabajadores y la capacidad de las empresas para crecer y mantenerse competitivas son algunos de los aspectos que el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) toma en cuenta para reconocer a las organizaciones que contribuyen al desarrollo económico de Guatemala.

Estos criterios forman parte del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, creado en el 2004 por la Junta Directiva del Intecap para distinguir a las empresas que han logrado avances en sus procesos, impulsado la innovación y fortalecido su productividad.

Este miércoles 18 de noviembre, el instituto presentó a las seis empresas nominadas a la 22 edición del galardón, que representan diferentes tamaños y sectores productivos del país.

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Los nominados competirán en dos categorías: Micro y Pequeñas Empresas, y Medianas y Grandes Empresas. Esta modalidad comenzó a aplicarse en el 2025, ya que anteriormente se reconocía a una sola empresa. Con el cambio, se busca valorar los resultados de organizaciones que, aunque tienen diferentes dimensiones y capacidades operativas, contribuyen a la productividad nacional.

Estas son las seis empresas nominadas

Para la edición 2026, el Intecap seleccionó a seis empresas de distintas actividades económicas, cuyos resultados y aportes a la competitividad serán considerados durante el proceso de evaluación.

Categoría Micro y Pequeñas Empresas

Andamios Eco, S. A.

Corporación Business Technology, S. A.

Categoría Medianas y Grandes Empresas

Aseguradora Guatemalteca

Expogranel

Finca San Cayetano

Proelectric

Para determinar en qué categoría participa cada organización, se tomaron como referencia los criterios nacionales de clasificación empresarial, entre ellos, el número de trabajadores y el volumen de ventas.

Los cinco criterios para elegir a las ganadoras

Aunque las empresas nominadas pertenecen a diferentes sectores y tienen distintas capacidades operativas, todas son evaluadas a partir de cinco criterios establecidos por el Intecap.

De acuerdo con las bases del galardón, estos aspectos permiten conocer no solo los resultados alcanzados, sino también las acciones que cada organización desarrolla para mejorar sus procesos y fortalecer su posición en el mercado.

Los cinco criterios de evaluación son:

Productividad: mejoras en los procesos y aprovechamiento de los recursos. Competitividad: capacidad para fortalecer su presencia y desempeño en el mercado. Innovación: incorporación de nuevas ideas, herramientas o procesos. Expansión y crecimiento: avances en el desarrollo de sus operaciones y actividades comerciales. Capacitación: esfuerzos para fortalecer los conocimientos y habilidades de sus trabajadores.

De esta manera, el reconocimiento también toma en consideración la formación del personal y las iniciativas que permiten a las empresas adaptarse a los cambios del mercado, mejorar sus operaciones y mantener su crecimiento.

Cómo se elige a las empresas ganadoras

Por otro lado, la selección comienza con la participación de cámaras y asociaciones empresariales, que proponen a las organizaciones de sus respectivos sectores que consideran merecedoras del reconocimiento.

En este proceso participan el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), así como las cámaras de Industria, Comercio, Agro, Construcción y Finanzas. También intervienen la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y Vestex.

Una vez recibidas las nominaciones, el Intecap conforma comisiones que realizan visitas técnicas a las empresas. Durante estos recorridos, los evaluadores conocen de primera mano sus procesos de producción, las innovaciones implementadas y las acciones relacionadas con la competitividad y la responsabilidad social.

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Además, se revisa información sobre indicadores de productividad, sistemas de calidad, capacitación, desempeño laboral y responsabilidad ambiental, entre otros aspectos que permiten conocer el funcionamiento y los avances de cada organización.

Con los resultados de este proceso, las candidaturas son sometidas a evaluación y, finalmente, el veredicto corresponde a la Junta Directiva del Intecap.

Ganadoras se conocerán el 2 de diciembre

Luego de la presentación oficial de las seis nominadas, el siguiente paso será la ceremonia de entrega del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, programada para el próximo 2 de diciembre de 2026.

Durante el evento se anunciará a las empresas ganadoras de ambas categorías. Asimismo, podrán otorgarse entre una y tres menciones honoríficas a otras organizaciones participantes, según lo determine el jurado.

Con esta premiación, el Intecap busca destacar los esfuerzos de las empresas por mejorar sus procesos, invertir en la formación de sus trabajadores e incorporar prácticas que les permitan seguir creciendo y fortaleciendo su competitividad en Guatemala.