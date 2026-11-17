Para un pequeño negocio en Guatemala, vender por internet puede representar la oportunidad de llegar a clientes fuera de su comunidad. Sin embargo, crear una página web, aprender a utilizarla y contar con los recursos para mantenerla suele ser un desafío para quienes apenas comienzan a emprender.

Con la intención de reducir estas barreras, este martes 17 de noviembre se presentó el Plan Nacional Pyme de Inteligencia Artificial y Comercio Electrónico, una iniciativa que permitirá a los emprendedores crear páginas web y tiendas en línea de forma gratuita, con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA).

El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural de España, en la zona 1 capitalina, y reunió a representantes del sector público, privado, académico y financiero.

El proyecto es impulsado por Kolau, junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), gobiernos municipales y otras entidades nacionales, con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala.

Este esfuerzo forma parte de un programa que comenzó en 2019 mediante una alianza entre Kolau y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Desde entonces, según sus promotores, se ha extendido a 11 países del continente y ha permitido que más de un millón de pequeñas empresas se incorporen a herramientas de digitalización.

En total, según los organizadores, más de 50 instituciones participan en este esfuerzo que busca acercar las oportunidades del comercio electrónico a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Representantes de los sectores público, privado, académico y financiero participaron en el lanzamiento del Plan Nacional Pyme de Inteligencia Artificial y Comercio Electrónico en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Crear una tienda en línea sin conocimientos técnicos

Uno de los principales atractivos del programa es que los emprendedores podrán utilizar inteligencia artificial para crear su sitio web en aproximadamente un minuto, sin necesidad de saber programación o diseño.

Pero la propuesta va más allá de tener una página para mostrar productos o servicios. Los negocios también podrán incorporar herramientas para recibir pagos en línea y convertir su sitio web en un canal de ventas.

Durante la presentación, Daniel Sánchez-Mola, fundador y director ejecutivo de Kolau, explicó que el propósito es acercar estas oportunidades especialmente a los negocios más pequeños, que tradicionalmente han encontrado dificultades para ingresar al comercio electrónico.

Entre los principales obstáculos mencionó la falta de tiempo, conocimientos y recursos económicos para contratar servicios especializados.

Por ello, el objetivo es que la tecnología permita a estos emprendimientos competir en mejores condiciones y que sus productos puedan encontrarse en internet, al igual que los de empresas de mayor tamaño.

🇬🇹 Guatemala lanza el Plan Nacional PYME de Inteligencia Artificial y Comercio Electrónico, una iniciativa que busca acelerar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. https://t.co/EyaVnT03a2 — Glenda Burrion (@gburrion_PL) November 17, 2026

Esto abre posibilidades para negocios dedicados a la venta de artesanías, café, productos agrícolas, servicios turísticos y otras actividades económicas que buscan ampliar su mercado.

Como referencia del potencial que tiene el comercio electrónico, durante el lanzamiento se compartieron experiencias de otros países. En Chile, por ejemplo, se destacó que el 70% de las personas busca servicios por internet, pero solo el 10% de las empresas tiene presencia digital. Mientras tanto, en Costa Rica, siete de cada diez consumidores compran en línea, aunque el 90% de las pequeñas empresas continúa vendiendo por canales tradicionales.

No solo vender por internet, también entregar los productos

Tener una tienda virtual es apenas una parte del proceso. Para concretar una venta también es necesario contar con mecanismos de cobro y alternativas para hacer llegar los productos hasta los compradores.

Precisamente por ello, el plan contempla herramientas de pago y la participación de Correos y Telégrafos de Guatemala, que contribuirá con el componente logístico.

Durante su intervención, el director general de Correos y Telégrafos, Chrystian Josué Monterroso Borrayo, destacó que la transformación digital de las pequeñas empresas debe acompañarse de soluciones que les permitan distribuir sus productos.

"No basta con que nuestras pymes puedan vender sus productos por Internet", expresó al referirse a la importancia de contar con alternativas para entregar los pedidos a los clientes.

En ese sentido, explicó que Correos de Guatemala forma parte de la red postal internacional articulada por la Unión Postal Universal (UPU), integrada por 192 países miembros.

Esta conexión, indicó, representa una oportunidad para que los emprendedores consideren los servicios postales como una alternativa para enviar sus productos fuera del territorio nacional.

La posibilidad de llegar a compradores internacionales cobra especial importancia para sectores como el artesanal. Durante un evento reciente, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) destacó el valor de las artesanías guatemaltecas y la aceptación que tienen en los mercados internacionales.

En ese contexto, contar con opciones para enviar productos fuera del país representa un valor agregado para el proyecto, especialmente para pequeños emprendedores que buscan ampliar sus oportunidades comerciales.

Así, la propuesta busca conectar tres elementos necesarios para vender por internet: presencia digital, mecanismos de pago y opciones de distribución.

La meta: 100 mil pymes vendiendo por internet en cinco años

El plan tiene como objetivo incorporar a más de 20 mil pequeñas empresas al comercio electrónico cada año, hasta alcanzar 100 mil negocios que vendan por internet en los próximos cinco años.

Con ello, los organizadores esperan aumentar del 12% al 20% la proporción de pymes guatemaltecas que participan en el comercio electrónico.

La meta cobra relevancia en un país con una fuerte actividad emprendedora. Según el Monitor Global de Emprendimiento (GEM) 2025-2026, el 37.1% de la población adulta participa en actividades emprendedoras, la segunda tasa más alta de la región.

Además, Guatemala ocupa el sexto lugar mundial en emprendimiento temprano, con una tasa del 25.4%, lo que refleja la importancia de generar herramientas que permitan a estos negocios crecer y encontrar nuevos mercados.

Representantes del Inguat, Inacop, Intecap, Redimif y la Municipalidad de Santa Catarina Pinula participaron en un conversatorio sobre alianzas para el desarrollo económico durante el lanzamiento del Plan Nacional Pyme. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

El comercio electrónico también busca llegar al área rural

Uno de los retos del programa será que las oportunidades de digitalización no se concentren únicamente en la capital, sino que también lleguen a productores y pequeños negocios de las comunidades rurales.

Sobre este punto, José Antonio López, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, destacó durante el lanzamiento la importancia de acompañar a los agricultores no solo en la producción, sino también en la transformación y comercialización de sus productos.

Para lograrlo, explicó que la modernización institucional debe contribuir al desarrollo de cadenas de valor y facilitar que los productores puedan vincularse con nuevos mercados.

En este proceso, la tecnología puede convertirse en una herramienta para que pequeños y medianos productores tengan presencia en internet y encuentren nuevas oportunidades comerciales.

El funcionario también resaltó que la modernización económica debe extenderse hacia las comunidades rurales, donde numerosas familias dependen de actividades productivas y pequeños emprendimientos.

Facilitarán los pagos en línea a emprendedores y pymes

A las herramientas para crear páginas web y las opciones de distribución se suma otro componente necesario para vender por internet: la posibilidad de recibir pagos.

Christian de Suremain Grajeda, gerente de Adquirencia del Banco Agromercantil (BAM), explicó que la entidad financiera también participará en este esfuerzo para facilitar que los emprendedores y las pymes puedan realizar cobros en línea.

Con esta incorporación, los negocios podrán integrar una herramienta de pago a los sitios web creados gratuitamente mediante Kolau, de modo que sus clientes no solo puedan conocer los productos y servicios disponibles, sino también comprarlos por internet.

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Más de 5 mil empresas inscritas en las capacitaciones

Para que los emprendedores conozcan cómo utilizar estas herramientas, los organizadores anunciaron la Primera Gira Nacional Pyme de Creación Web e Inteligencia Artificial, durante la cual los participantes podrán aprender a crear sus propias páginas web.

Según Kolau, más de 5 mil empresas ya se han inscrito en las actividades programadas del 18 al 20 de noviembre, que se desarrollarán en distintas sedes del área metropolitana.

Durante las jornadas, los asistentes recibirán orientación para crear sitios web con inteligencia artificial, incorporar herramientas digitales y conocer las opciones disponibles para comenzar a vender por internet.

Las sedes y horarios anunciados son los siguientes:

Miércoles 18 de noviembre — Villa Nueva

Lugar: Teatro Cultural Valle de las Mesas.

Primera jornada: de 16 a 18 horas.

Segunda jornada: de 19 a 21 horas.

Jueves 19 de noviembre — Ciudad de Guatemala

Lugar: Intecap, sede central, Centro de Capacitación en Turismo, zona 5.

Primera jornada: de 8.30 a 10.30 horas.

Segunda jornada: de 11 a 13 horas.

Jueves 19 de noviembre — Ciudad de Guatemala

Lugar: MuniTec, 39 calle 10-70, zona 3.

Primera jornada: de 8.30 a 10.30 horas.

Segunda jornada: de 11 a 13 horas.

La participación es gratuita y está dirigida a emprendimientos y pequeñas empresas de distintos sectores económicos. Inscripción gratuita: https://www.kolau.es/jornada-digital-ia-guatemala

Cómo registrarse para crear una página web gratis

Por otro lado, quienes estén interesados en conocer las herramientas disponibles y crear su sitio web pueden consultar el sitio oficial del programa: Portal del plan en Guatemala: https://www.kolau.es/guatemala

El sitio web creado tendrá una dirección personalizada con el nombre del emprendimiento o negocio, bajo el siguiente formato: nombredelnegocio.sitiogt.com.

Los organizadores también informaron que los negocios participantes podrán tener presencia en el directorio digital disponible en https://www.kolau.es/negocios/guatemala.

Con la implementación del Plan Nacional en Guatemala de esta opción de, la apuesta es que más emprendedores puedan dar el paso hacia las ventas por internet, encontrar nuevos clientes y aprovechar la tecnología para fortalecer sus negocios.