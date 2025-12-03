Intecap entrega el Galardón a la Productividad y Competitividad “Ricardo Castillo Sinibaldi” del 2025 a dos empresas

Para el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), la productividad y la competitividad son pilares esenciales para que las empresas fortalezcan su posicionamiento y contribuyan al desarrollo económico del país. Bajo esta visión, reconoce a las organizaciones que destacan por su liderazgo, innovación y mejora continua con el Galardón a la Productividad y Competitividad “Ricardo Castillo Sinibaldi” del 2025.

En la vigésima primera edición se modificó la forma de premiación. Antes se reconocía a una empresa, pero este año se dividió en dos categorías: Micro y Pequeñas Empresas, y Medianas y Grandes Empresas.

En la categoría de Micro y Pequeñas Empresas fue galardonada la Finca Unidad Productiva Los Sueños, una unidad productiva de café arábiga que ha implementado la mejora constante de procesos y de calidad del café en Guatemala.

Mientras que en la categoría de Medianas y Grandes Empresas, la reconocida fue GrandBay Painsa Centroamérica, multinacional líder con más de 70 años de experiencia, que ha transformado la productividad y la innovación en la industria del papel, combinando talento, tecnología y sostenibilidad para marcar la diferencia en cada hogar, informó el Intecap.

El Galardón a la Productividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" 2025 fue entregado por el Intecap a la empresa Finca Unidad Productiva Los Sueños en la categoría de Micros y Pequeñas empresas. (Foto, Prensa Libre: cortesía Intecap).

Menciones honoríficas

En la categoría de Micro y Pequeñas Empresas recibió mención honorífica:

Corporación D’la Rossa, S. A., empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de trajes típicos artesanales, con un enfoque que combina tradición, innovación y compromiso social.

En la categoría de Medianas y Grandes Empresas se otorgaron dos menciones honoríficas:

Transportes Internacionales Tical, S. A., por su aporte al fortalecimiento del sector logístico al brindar soluciones de transporte eficientes y confiables.

Tag Airlines (Transportes Aéreos Guatemaltecos), por su visión de impulsar el desarrollo económico y turístico mediante la expansión de rutas, el fortalecimiento de su flota y la mejora en la calidad del servicio.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Criterios de evaluación

El galardón resalta el compromiso de las empresas que impulsan la transformación productiva mediante la optimización de procesos, la expansión sostenible y la inversión en el talento humano. Para este año se evaluaron cinco criterios, según explicó la entidad:

Productividad : alcanzar resultados a menor costo para aumentar la rentabilidad.

: alcanzar resultados a menor costo para aumentar la rentabilidad. Competitividad : capacidad de ofrecer productos o servicios con mejor precio, calidad y oportunidad respecto de la competencia.

: capacidad de ofrecer productos o servicios con mejor precio, calidad y oportunidad respecto de la competencia. Innovación : implementar mejoras significativas en procesos, productos o modelos de negocio que generen ventajas competitivas.

: implementar mejoras significativas en procesos, productos o modelos de negocio que generen ventajas competitivas. Expansión y crecimiento : aumento sostenido en magnitudes económicas y en estructura organizativa como estrategia para mantener la rentabilidad.

: aumento sostenido en magnitudes económicas y en estructura organizativa como estrategia para mantener la rentabilidad. Capacitación: inversión en la formación del personal para mejorar su desempeño, productividad y competitividad.

El Galardón a la Productividad y Competitividad “Ricardo Castillo Sinibaldi” es una distinción honorífica que destaca a las empresas que, mediante la innovación, la mejora continua y la inversión en el desarrollo del talento humano, contribuyen al crecimiento económico y social del país.

Lea además: El Intecap ha capacitado a más de 7.3 millones de guatemaltecos en más de 50 años de operar

“Para el Intecap, este galardón representa no solo un reconocimiento a las buenas prácticas empresariales, sino también un testimonio del impacto que la formación técnica y la innovación tienen en el desarrollo del país. Nos sentimos honrados de acompañar a las organizaciones que apuestan por la excelencia y que, con su esfuerzo, contribuyen a construir una Guatemala más productiva y competitiva”, destacó el ingeniero Óscar Chinchilla, gerente del Intecap.