Nayib Bukele llama “satánicas” a las pandillas de Haití tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños

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Nayib Bukele llama “satánicas” a las pandillas de Haití tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a quienes cuestionan la participación de militares salvadoreños en Haití, mientras continúa la búsqueda de cuatro soldados desaparecidos el 18 de octubre.

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Cuatro militares salvadoreños desaparecieron en Haití. Bukele exige que sean liberados con vida y amenaza con ataques contra las pandillas si no regresan sanos y salvos. (Foto Prensa Libre: EFE/ Rodrigo Sura).

Cuatro militares salvadoreños desaparecieron en Haití. Bukele exige que sean liberados con vida y amenaza con ataques contra las pandillas si no regresan sanos y salvos. (Foto Prensa Libre: EFE/ Rodrigo Sura).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificó de “satánicas” a las pandillas de Haití y defendió la participación de militares salvadoreños en ese país, donde continúa la búsqueda de cuatro soldados desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de cuestionamientos en redes sociales sobre la posibilidad de trasladar a Haití los resultados de su estrategia de seguridad contra las pandillas en El Salvador.

Algunos usuarios han advertido de que los militares salvadoreños podrían dirigirse hacia su “Waterloo”, en referencia a una posible derrota de la misión.

Bukele rechazó esas críticas y aseguró que confía en el éxito de la operación.

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“Cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquier podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba”, escribió el mandatario en X.

Bukele advierte a las pandillas de Haití

El presidente salvadoreño también recurrió a referencias religiosas para defender la misión militar y describir a las organizaciones criminales que operan en Haití.

Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos”, afirmó en el mismo mensaje.

El mandatario también advirtió de posibles represalias contra las pandillas si los cuatro militares no son liberados con vida.

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Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros”, concluyó antes de citar un pasaje bíblico.

¿Qué pasó con los cuatro soldados salvadoreños en Haití?

De acuerdo con la información difundida por Bukele, los cuatro militares son técnicos en aviación y su misión en Haití consiste en realizar evacuaciones médicas, no en participar directamente en combates.

El 21 de octubre, el presidente explicó en X las circunstancias en las que habrían sido capturados.

“Fueron secuestrados cobardemente cuando regresaban tras comprar alimentos en un mercado de la zona”, escribió.

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Bukele exigió su liberación y amenazó con ataques directos contra las estructuras criminales si no recuperan a los cuatro salvadoreños con vida.

“Todavía estamos a tiempo de evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas con vida, sanos y salvos, y todo volverá a ser como antes del secuestro”, sentenció.

El Salvador envía refuerzos para buscar a los militares

Un contingente de alrededor de tres mil soldados llegó el 22 de octubre a Puerto Príncipe para apoyar las operaciones de búsqueda.

Los cuatro militares desaparecidos forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional destinada a combatir a los grupos armados que operan en Haití.

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La participación de El Salvador ha generado comparaciones entre la ofensiva de Bukele contra las pandillas salvadoreñas y los desafíos de seguridad en Haití, donde distintas misiones internacionales no han conseguido restablecer de manera duradera la estabilidad.

¿Por qué hay una fuerza internacional contra las pandillas en Haití?

Haití ha recibido varias intervenciones internacionales durante las últimas décadas.

En 1994, Estados Unidos encabezó una intervención que permitió restablecer en el poder al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide.

Posteriormente, entre el 2004 y el 2017, se desarrolló la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).

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La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que actualmente cuenta con alrededor de un millar de miembros, fue autorizada en el 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para combatir a los grupos armados y contribuir a la estabilización del país. Su mandato fue renovado por seis meses el 29 de septiembre.

La crisis de seguridad continúa afectando a la población haitiana. Según las cifras citadas en la información original, más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va del 2026 por la violencia de las estructuras criminales.

A esos hechos se suman más de 230 secuestros y denuncias de violencia sexual contra más de mil mujeres y niñas, atribuidos por la ONU a los grupos armados.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda, Bukele mantiene su exigencia de que los cuatro militares salvadoreños sean liberados sanos y salvos.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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