Nayib Bukele llama “satánicas” a las pandillas de Haití tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificó de “satánicas” a las pandillas de Haití y defendió la participación de militares salvadoreños en ese país, donde continúa la búsqueda de cuatro soldados desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de cuestionamientos en redes sociales sobre la posibilidad de trasladar a Haití los resultados de su estrategia de seguridad contra las pandillas en El Salvador.

Algunos usuarios han advertido de que los militares salvadoreños podrían dirigirse hacia su “Waterloo”, en referencia a una posible derrota de la misión.

Bukele rechazó esas críticas y aseguró que confía en el éxito de la operación.

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“Cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquier podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba”, escribió el mandatario en X.

Bukele advierte a las pandillas de Haití

El presidente salvadoreño también recurrió a referencias religiosas para defender la misión militar y describir a las organizaciones criminales que operan en Haití.

Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo. Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba. En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora. Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros. Deuteronomio 28:7 “Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti”. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 23, 2026

“Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos”, afirmó en el mismo mensaje.

El mandatario también advirtió de posibles represalias contra las pandillas si los cuatro militares no son liberados con vida.

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“Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros”, concluyó antes de citar un pasaje bíblico.

¿Qué pasó con los cuatro soldados salvadoreños en Haití?

De acuerdo con la información difundida por Bukele, los cuatro militares son técnicos en aviación y su misión en Haití consiste en realizar evacuaciones médicas, no en participar directamente en combates.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti: Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè. Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan. Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal. Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan. Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou. Nou toujou gen tan pou evite sa. Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan. Desizyon an nan men nou. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

El 21 de octubre, el presidente explicó en X las circunstancias en las que habrían sido capturados.

“Fueron secuestrados cobardemente cuando regresaban tras comprar alimentos en un mercado de la zona”, escribió.

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Bukele exigió su liberación y amenazó con ataques directos contra las estructuras criminales si no recuperan a los cuatro salvadoreños con vida.

“Todavía estamos a tiempo de evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas con vida, sanos y salvos, y todo volverá a ser como antes del secuestro”, sentenció.

El Salvador envía refuerzos para buscar a los militares

Un contingente de alrededor de tres mil soldados llegó el 22 de octubre a Puerto Príncipe para apoyar las operaciones de búsqueda.

Los cuatro militares desaparecidos forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional destinada a combatir a los grupos armados que operan en Haití.

La participación de El Salvador ha generado comparaciones entre la ofensiva de Bukele contra las pandillas salvadoreñas y los desafíos de seguridad en Haití, donde distintas misiones internacionales no han conseguido restablecer de manera duradera la estabilidad.

¿Por qué hay una fuerza internacional contra las pandillas en Haití?

Haití ha recibido varias intervenciones internacionales durante las últimas décadas.

En 1994, Estados Unidos encabezó una intervención que permitió restablecer en el poder al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide.

Posteriormente, entre el 2004 y el 2017, se desarrolló la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que actualmente cuenta con alrededor de un millar de miembros, fue autorizada en el 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para combatir a los grupos armados y contribuir a la estabilización del país. Su mandato fue renovado por seis meses el 29 de septiembre.

La crisis de seguridad continúa afectando a la población haitiana. Según las cifras citadas en la información original, más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va del 2026 por la violencia de las estructuras criminales.

A esos hechos se suman más de 230 secuestros y denuncias de violencia sexual contra más de mil mujeres y niñas, atribuidos por la ONU a los grupos armados.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda, Bukele mantiene su exigencia de que los cuatro militares salvadoreños sean liberados sanos y salvos.