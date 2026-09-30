Elecciones en El Salvador 2027: así cambió el panorama para que Nayib Bukele busque su tercer mandato

Este 30 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó a las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 28 de febrero de 2027, y en las que Nayib Bukele, actual mandatario, buscaría un tercer mandato consecutivo.

Según la presidenta del TSE, Roxana Soriano, no solo se elegirán los cargos de presidente y vicepresidente, sino también un total de 582 cargos mediante elección popular.

"El TSE asume el desarrollo de estas elecciones con imparcialidad e independencia", afirmó Soriano, quien fue propuesta por el partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI), para dirigir la entidad electoral.

Las posibilidades de que Bukele opte por un tercer mandato consecutivo aumentaron luego de que se aprobara una reforma constitucional en 2025, mediante la cual se habilitó la reelección presidencial indefinida, además de ampliar de cinco a seis años el período de Gobierno.

De acuerdo con CNN, fue en 2019 cuando Bukele participó por primera vez en los comicios presidenciales, con bajas posibilidades de llegar a ser presidente debido a que varios de sus rivales políticos tenían el control de distintas instituciones públicas.

Contra todo pronóstico, Bukele obtuvo la presidencia y no solo se convirtió en el mandatario más joven de Latinoamérica en ese momento, sino que también rompió el control que otros partidos políticos mantenían sobre las instituciones, como la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

CNN apunta que su partido, Nuevas Ideas, al hacerse con el control de la Asamblea Legislativa, en su primera sesión destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

Gracias a sus aliados en la Asamblea, Bukele tuvo la oportunidad de asegurar su segundo mandato en las elecciones de 2024.

Para poder "sortear" el artículo 152 de la Constitución salvadoreña, que señala que no podía optar a la Presidencia quien hubiera desempeñado el cargo por más de seis meses durante el período inmediato anterior, Bukele se apoyó en la Asamblea Legislativa.

Esta, según CNN, le habría otorgado a Bukele una "licencia" de seis meses para comprometerse con su candidatura y, en su lugar, designar a una persona allegada a él.

De esa forma, Bukele obtuvo la victoria y aseguró su segundo mandato presidencial.

El panorama continúa a favor de Bukele, ya que en julio de 2025 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que autoriza la reelección presidencial indefinida. La reforma también amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

Tras la convocatoria a las elecciones, los partidos políticos de El Salvador tienen del 1 de octubre al 19 de noviembre para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

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