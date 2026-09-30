¿Qué países reciben deportados de EE. UU.? Estas son las naciones de Centro y Latinoamérica

La deportación de migrantes de Estados Unidos a los denominados "países terceros", es decir, lugares distintos a las naciones de origen de los detenidos, ha sido una de las prácticas que más polémica ha generado dentro de la actual política migratoria del presidente Donald Trump.

Esta práctica ha generado reacciones negativas, sobre todo de expertos y organizaciones de derechos humanos, ya que señalan a la administración de Trump de poner en riesgo a los deportados no solo al llevarlos a un lugar "desconocido", sino también por registrarse casos de supuesta tortura y agresiones.

El pasado 29 de septiembre, la Corte Suprema autorizó al Gobierno de Trump a continuar con estas deportaciones, las cuales, según expertos de Naciones Unidas, habrían provocado la expulsión de al menos 23 mil personas.

CNN ha señalado que varios países de Latinoamérica han firmado acuerdos para recibir migrantes provenientes de EE. UU., aunque algunos no tienen la denominación de "tercer país seguro".

El medio señala varios países de Latinoamérica y Centroamérica, y considera a El Salvador como uno de los casos más mediáticos desde el regreso de Donald Trump al poder.

Fue en febrero de 2025 cuando el presidente Nayib Bukele aceptó recibir a personas indocumentadas desde EE. UU., a cambio de un pago de US$6 millones, cantidad que el mandatario salvadoreño dijo que serviría para el mantenimiento de sus centros carcelarios.

Otros países que aceptaron recibir migrantes de Estados Unidos son, de acuerdo con CNN, Ecuador y Paraguay, siendo este último el primero en Latinoamérica en firmar un acuerdo de este tipo.

Ecuador firmó un entendimiento a finales de 2025, en el que aceptaba a aquellos migrantes que "puedan solicitar protección internacional contra el regreso a su país de origen o país de residencia habitual anterior", señala CNN.

¿Y Guatemala?

CNN señala que, a mediados de 2025, la que en ese momento era secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que había alcanzado un acuerdo con Honduras y Guatemala para que recibieran migrantes y fueran denominados "terceros países seguros".

Sin embargo, el medio afirma que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, rechazó que se haya alcanzado un entendimiento con Noem y que solo aceptó recibir a migrantes centroamericanos de forma temporal.

El medio cita cifras de la organización Third Country Deportation, que señala que más de 3 mil hondureños, salvadoreños, mexicanos y nicaragüenses han sido enviados a Guatemala, y muchos de ellos son trasladados a su país de origen.

En 2025, Belice y Costa Rica también habían alcanzado un acuerdo para ser "terceros países seguros".

Finalmente está México, país que ha dicho que no tiene un acuerdo firmado con EE. UU. y que recibe a algunos migrantes por razones humanitarias, además de facilitar su movilización a sus países de origen.

Sin embargo, CNN cita a Third Country Deportation y al Instituto Nacional de Migración de México, y señala que, entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026, EE. UU. ha enviado alrededor de 20 mil personas de diversos países a México.

¿Cuáles países de América Latina son parte del esquema de terceros países seguros para el envío de deportados de EE.UU.? https://t.co/BpSnEdsHwy — CNN en Español (@CNNEE) September 30, 2026

Violación de derechos humanos

Expertos de Naciones Unidas señalan que los acuerdos a los que EE. UU. ha llegado con los países que reciben migrantes violan el denominado "principio de no devolución".

"Debido a su falta de transparencia, estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos", señalaron los expertos.

Señalaron que algunos acuerdos contemplan únicamente una recepción temporal de los deportados, seguida de una nueva expulsión a un tercer país, lo cual podría significar una presión para los migrantes para solicitar regresar a sus países de origen.

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