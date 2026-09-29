¿Asesinado por sus suegros? Qué se sabe de la causa de muerte del ejecutivo de The New York Times en California

Las autoridades de California informaron sobre la captura de una pareja de casi 80 años que habría asesinado a su yerno, un ejecutivo de The New York Times, el pasado fin de semana en un parque de la ciudad.

De acuerdo con CNN, el ejecutivo se llamaba Jonathan McKinsey, tenía 40 años y habría sido asesinado a tiros en el estacionamiento de un complejo deportivo al este de San Francisco.

El medio cuenta que un agente de la policía que estaba cerca del lugar vio el cuerpo de McKinsey en el suelo, mientras testigos le decían que los responsables aún estaban en los alrededores del parque.

La pareja fue identificada como Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años, y fueron señalados como los principales sospechosos del crimen contra el ejecutivo.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que la pareja detenida era la de los suegros de la víctima.

Actualmente, la pareja se encuentra detenida en una cárcel, a la espera de la presentación de cargos, según confirmó la policía.

Además, ya se han iniciado las investigaciones para determinar las causas del crimen.

Finalmente, el periódico The New York Times informó que McKinsey trabajaba con ellos desde 2023.

Algunos medios como ABC7 News afirman que McKinsey atravesaba un proceso de divorcio con la hija de los sospechosos.

Jonathan McKinsey, a 40-year-old from Dublin, California, was fatally shot in a sports complex parking lot on Saturday, Sept. 26. McKinsey was the Director of Engineering for The New York Times Games and was going through a contentious divorce with the suspects' daughter,… pic.twitter.com/kN1ryVIyrD — ABC7 News (@abc7newsbayarea) September 29, 2026

Por su parte Fox News US detalló en redes sociales que ambas familias se encontraban enfrascadas en varias órdenes de restricción por violencia doméstica.

Two masked figures took turns shooting a New York Times tech executive - police say the accused killers are his 76-year-old in-laws.



Jonathan McKinsey, 40, was reportedly transgender and had been locked in a bitter, year-long custody fight with the wife he wanted to divorce.… pic.twitter.com/PXTwwx4lgg — Fox News (@FoxNews) September 29, 2026

El medio añade que McKinsey señaló a su suegra de dirigirle insultos anti-LGBTQ a él y a uno de sus hijos, y a su suegro de golpearlo en el pecho mientras se recuperaba de una cirugía.

A transgender New York Times Games executive was shot and killed outside a Dublin, California, sports complex Saturday — and police arrested his own in-laws on suspicion of murder within minutes.



Jonathan McKinsey, 40, had accused his estranged wife's parents, Shouyong Zhang,… pic.twitter.com/E5oTpxNdSF — Fox News US (@FoxUSNews) September 29, 2026

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