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¿Asesinado por sus suegros? Qué se sabe de la causa de muerte del ejecutivo de The New York Times en California
Un ejecutivo de The New York Times fue asesinado en un parque de California y sus suegros, ambos de 76 años, son los principales sospechosos.
FOTO ILUSTRATIVA. Una cinta con la inscripción «Crime Scene Do Not Enter» (Escena del crimen, no entrar) (Foto Prensa Libre: EFE)
Las autoridades de California informaron sobre la captura de una pareja de casi 80 años que habría asesinado a su yerno, un ejecutivo de The New York Times, el pasado fin de semana en un parque de la ciudad.
De acuerdo con CNN, el ejecutivo se llamaba Jonathan McKinsey, tenía 40 años y habría sido asesinado a tiros en el estacionamiento de un complejo deportivo al este de San Francisco.
El medio cuenta que un agente de la policía que estaba cerca del lugar vio el cuerpo de McKinsey en el suelo, mientras testigos le decían que los responsables aún estaban en los alrededores del parque.
La pareja fue identificada como Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años, y fueron señalados como los principales sospechosos del crimen contra el ejecutivo.
Posteriormente, las autoridades confirmaron que la pareja detenida era la de los suegros de la víctima.
Actualmente, la pareja se encuentra detenida en una cárcel, a la espera de la presentación de cargos, según confirmó la policía.
Además, ya se han iniciado las investigaciones para determinar las causas del crimen.
Finalmente, el periódico The New York Times informó que McKinsey trabajaba con ellos desde 2023.
Algunos medios como ABC7 News afirman que McKinsey atravesaba un proceso de divorcio con la hija de los sospechosos.
Por su parte Fox News US detalló en redes sociales que ambas familias se encontraban enfrascadas en varias órdenes de restricción por violencia doméstica.
El medio añade que McKinsey señaló a su suegra de dirigirle insultos anti-LGBTQ a él y a uno de sus hijos, y a su suegro de golpearlo en el pecho mientras se recuperaba de una cirugía.
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