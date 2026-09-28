Qué se sabe de la muerte del famoso luchador de la AEW, Benjamin Satterley, alias “Pac”

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Qué se sabe de la muerte del famoso luchador de la AEW, Benjamin Satterley, alias “Pac”

La empresa All Elite Wrestling anunció este 28 de septiembre la muerte del famoso luchador inglés Benjamin Satterley, alias "Pac".

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La página oficial de All Elite Wrestling informó este 28 de septiembre sobre la muerte del luchador Benjamin Satterley, conocido popularmente como "Pac".

Satterley, según CNN, era una estrella de la lucha libre de Inglaterra y, hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias ni la causa de su fallecimiento.

"Originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley inició su carrera en el mundo de la lucha libre en 2004 y luchó para organizaciones de todo el mundo", afirma All Elite Wrestling en su comunicado oficial.

La empresa de lucha profesional señaló que Pac "cautivó a todos los aficionados con sus innovadores movimientos aéreos y su increíble habilidad en el ring".

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CNN añade que Pac también participó en la famosa empresa de lucha libre WWE bajo el nombre artístico de Neville. El medio señala que, dadas sus habilidades, también era conocido como "El Rey de los pesos crucero" y "El hombre que la gravedad olvidó".

"Pac firmó con All Elite Wrestling en 2019, donde ostentó múltiples campeonatos de AEW y participó en algunos de los combates más memorables de la historia de AEW", señaló la empresa All Elite.

"Nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y seguidores de Satterley", finalizó el comunicado de la empresa.

CNN señala que el anuncio de su muerte ocurrió apenas un día después de que "Pac" disputara una pelea contra otro luchador llamado Andrade El Ídolo, en el evento de la AEW llamado "All Out".

Tanto celebridades como otras empresas de la lucha libre rindieron homenaje a "Pac" en las redes sociales.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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