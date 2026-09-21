Así respondió la prensa de EE. UU. al veto de Trump a medios que acusa de publicar “noticias falsas”

De acuerdo con EFE, el periódico The Washington Post y The New York Times se solidarizaron con CNN, MS NOW y Politico, los tres medios vetados por Trump el pasado 19 de septiembre. El mandatario los acusó de “difundir noticias falsas”.

Este lunes 21 de septiembre, las cadenas ABC, CBS, Fox News y NBC acordaron suspender la cobertura televisiva de los eventos presidenciales tras la decisión del mandatario de vetar el ingreso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca para realizar su trabajo. De acuerdo con el medio Deutsche Welle, las cuatro cadenas, que comparten la cobertura de eventos presidenciales con CNN y distribuyen las imágenes a todo el mundo, decidieron solidarizarse con los medios vetados.

Por otro lado, The New York Times informó en un comunicado publicado en redes sociales que no publicará ni distribuirá hoy ninguna imagen tomada como parte del “pool” gráfico de la Casa Blanca. Esta decisión pretende apoyar "a los medios de comunicación que están siendo injustamente atacados por la prohibición del presidente de que los periodistas accedan a la Casa Blanca", explicó el NYT.

Por su parte, The New York Times confirmó que cubrirá el viaje del presidente Trump a Nueva York. Por otro lado, The Washington Post no cubrirá la salida del presidente de la Casa Blanca hacia Nueva York ni los actos previstos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Olivia Peterson, portavoz de The Washington Post, declaró en un comunicado que hasta la medianoche del lunes el rotativo "se une al esfuerzo colectivo de los fotógrafos en otras plataformas que cubren la Casa Blanca en una muestra de apoyo con los medios vetados".

Los medios afectados presentaron una demanda en defensa de sus derechos de la Primera Enmienda y del principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa. Además, expresaron que "sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes".

Trump acusó a los tres medios vetados de "escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos" y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

CNN, MS NOW y Politico solicitarán al tribunal que les restablezca el acceso a la Casa Blanca lo antes posible y presentarán una petición separada para solicitar una orden de emergencia que se mantenga vigente mientras se desarrolla el litigio.

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