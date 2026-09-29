¿Prohibidos los guantes de electrochoques? las restricciones que California ha impuesto al ICE

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció este 29 de septiembre un paquete de leyes que buscan contrarrestar la política migratoria de Donald Trump, entre ellas una que prohíbe a los agentes migratorios utilizar los polémicos guantes que dan descargas eléctricas al contacto.

El paquete de leyes, que se encuentra en la página oficial del gobernador Newsom, también impone un impuesto a los centros de detención de migrantes.

"Estas medidas se basan en años de trabajo del gobernador Newsom y la Legislatura para apoyar a las familias inmigrantes, proteger a las comunidades y la economía de acciones migratorias irresponsables", afirma el comunicado oficial del gobernador.

"Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las acciones de control migratorio en nuestro estado", dijo el gobernador.

Este paquete de leyes impone restricciones más severas a las acciones de las autoridades migratorias, entre las que predomina la prohibición de los guantes de electrochoque.

Fue el mes pasado cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que conseguiría dichos guantes por medio de un contrato de US$20 millones, los cuales iban a estar destinados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En el comunicado, el gobernador de California señala que, además de la prohibición de los guantes eléctricos, también se restringe el uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluso en actividades de aplicación de la ley de inmigración.

También se ordena que los agentes del ICE que hayan cometido alguna falta grave contra algún migrante durante el ejercicio de sus funciones no puedan convertirse en agentes de paz ni empleados públicos de California.

Respecto al impuesto a los centros de detención de migrantes, este sería del 25%. Esta acción, según el gobernador, cierra una "laguna legal" en la que algunas de estas instalaciones podían utilizar una exención fiscal.

Otro proyecto de ley otorga a los californianos el derecho a demandar a funcionarios gubernamentales —incluidos los agentes federales de inmigración— si consideran que se han vulnerado sus derechos constitucionales.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, promulga un paquete de leyes que prohíbe a las fuerzas del orden utilizar guantes de descarga eléctrica e impone impuestos a los centros de detención de inmigrantes.https://t.co/4MIRWpo1vO — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 29, 2026

Por otro lado, el DHS expresó su rechazo ante estas nuevas leyes de California y aseguró que "ningún impuesto impedirá que el ICE deporte a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales".

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