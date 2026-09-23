¿Deportados desaparecidos? la denuncia que señala al ICE de dejar de mostrarlos en sus sistemas de localización

Una asociación denunció el pasado 22 de septiembre al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y lo señaló de "desaparecer" de su sistema de localización a los inmigrantes detenidos que cuentan con órdenes definitivas de deportación.

La denuncia fue presentada por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), la cual señala que esta acción dificulta a los abogados y familiares de los detenidos conocer el paradero de los migrantes.

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El sistema, de acuerdo con EFE, fue establecido por el ICE en 2010, y la asociación ha dicho en su denuncia que ha recibido varias denuncias sobre fallos para localizar a estos migrantes en diferentes partes de EE. UU.

"Básicamente, las personas detenidas están desapareciendo del sistema de localización en todo el país", dijo a EFE Heather Hogan, asesora jurídica de políticas y prácticas de AILA.

“Last week, lawyers began receiving messages from families of detained people saying they no longer appeared on the public site. Lawyers then searched for their clients...and confirmed the information was true,” said AILA member Annalise Araujo. https://t.co/Ulxlz0sPbu — AILA (@AILANational) September 22, 2026

Otros medios, como El País, afirman que desde el pasado 15 de septiembre el ICE retiró a los detenidos con órdenes de deportación del localizador, el cual está disponible en su página web y permitía conocer el lugar donde estaban.

No fue hasta el pasado viernes 18 de septiembre que AILA empezó a alertar sobre estas "desapariciones".

El País cita las declaraciones de la abogada Annalise Araujo, del comité del ICE de AILA, quien cuenta cómo la esposa de uno de sus clientes le informó que su esposo estaba desaparecido luego de ser detenido en Florida.

"An immigration law group returned to federal court this week with new allegations that ICE agents are still making warrantless arrests in Oregon, months after a federal judge ordered the practice to stop." https://t.co/jQRf7CJrq8 — AILA (@AILANational) September 22, 2026

La mujer logró localizar a su esposo, ya que él consiguió llamarla, pero la abogada explica al medio que en muchos casos esto no ocurre y muchos familiares no saben el paradero de los detenidos.

Medios afirman también que los sistemas de localización de cuatro centros de detención del ICE funcionan normalmente, y son centros ubicados en California, Nueva York, Illinois y Minnesota.

Datos recopilados por el centro TRAC, de la Universidad de Syracuse, señalan que el ICE tenía aproximadamente 65 mil 765 personas detenidas el pasado 11 de julio.

Tanto el ICE como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) han confirmado las fallas de su sistema de localización.

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