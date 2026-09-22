¿Menos que en 2025? Cuántos centroamericanos fueron detenidos en EE. UU. y México en lo que va del 2026

La cantidad de migrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala en Estados Unidos y México llegó a 21 mil 741 en la primera mitad del 2026.

Se trata de un 50.2% menos que los detenidos registrados en el mismo periodo del año 2025, de acuerdo a registros federales que fueron documentados por la Organización para las Migraciones (OIM).

La cantidad de detenciones en la primera mitad de 2026 representa una caída considerable si se toma en cuenta que en 2025 se detuvieron a 43 mil 686 migrantes de esos tres países centroamericanos en 2025.

Solo las aprehensiones en EE.UU. entre enero y julio del año en curso suman 12 mil 82, una caída del 39 % frente a los 19 mil 811 casos de 2025, con caíd0as puntuales del 51,9 % para El Salvador, 32,8 % para Guatemala y 42,6 % para Honduras.

Por otro lado, las autoridades de México indicaron que, entre enero y julio de 2026 se detuvieron a 9 mil 659 personas, lo que se traduce en un 59.5% menos que las 23 mil 875 capturas que ocurrieron el mismo periodo en 2025.

Las aprehensiones de salvadoreños en México bajaron un 91,2 %, de guatemaltecos un 27,3 % y de hondureños un 52,2 %.

Los datos recabados por la OIM provienen de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México.

En los últimos años, el número de migrantes de estos tres países que solían intentar entrar de manera irregular en Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida rondaba los 500 mil anuales, pero estas cifras cayeron drásticamente debido a las duras medidas antimigratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

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