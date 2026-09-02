“Operación Manzana Podrida” cuántas personas fueron detenidas por el ICE en Nueva York

El pasado 1 de septiembre las autoridades de EE. UU. informaron sobre la captura de más de 2 mil personas en Nueva York durante una operación migratoria que duró 30 días.

Según el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el operativo fue denominado como "Operación Manzana Podrida", y se enfocó en la ciudad de Nueva York y otras áreas como Long Island y el valle de Hudson.

"Se han sacado a 2 mil 100 criminales de las calles. Lo peor de lo peor ya que habían miembros de pandillas, violadores, asesinos y depredadores infantiles", dijo Mullin.

El secretario reiteró que el Gobierno federal "perseguirá y deportará" también a las personas que estén de manera ilegal en Estados Unidos "independientemente de su estatus y tengan o no condenad penales".

A su vez, Mullin criticó tanto a la gobernadora del estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, como al alcalde, Zohran Mamdani por sus políticas de ciudad santuario.

La ciudad santuario busca proteger a los inmigrantes limitando la cooperación entre las fuerzas del orden locales y y las autoridades migratorias.

OPERATION ROTTEN APPLE 🍎@ICEgov arrested more than 2,100 criminal illegal aliens in New York City — including murderers, pedophiles, and drug traffickers — making the streets of our most populated city safer. pic.twitter.com/6mhk3S53iX — The White House (@WhiteHouse) September 1, 2026

El secretario también arremetió contra la ley "Policías locales, delitos locales", que recientemente entró en vigor y que veta dicha colaboración mediante los llamados acuerdos 287(g).

Como consecuencia de todas esas políticas, dijo, las autoridades neoyorquinas han liberado de las cárceles a 13 mil personas con órdenes de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE): "De ahí sacamos a los 2.100 (detenidos), pero no hemos acabado", apostilló.

Por otra parte, preguntado sobre si ICE y otras agencias en operaciones migratorias patrullarán cerca de oficinas electorales de cara a las elecciones de medio mandato, Mullin aseguró que no, a menos que haya una "amenaza" en el entorno o respondan a "una orden" de detención en el mismo.

“Operation Rotten Apple was an OVERWHELMING success. Despite not having cooperation from New York, we were able to arrest more than 2,100 illegal aliens — including murderers, pedophiles, rapists, and kidnappers.” @LaurenKBis



We are committed to protecting Americans in EVERY… pic.twitter.com/L8CY145Q0O — Homeland Security (@DHSgov) September 2, 2026

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