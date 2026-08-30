Estados Unidos
¿Dónde detiene ICE a más migrantes? Texas supera los 63 mil arrestos y estas ciudades encabezan la lista
Los registros de ICE permiten identificar los estados y ciudades de EE. UU. donde se concentran las detenciones de migrantes entre enero y agosto de 2026.
Dallas, Laredo y Conroe lideran las detenciones de migrantes por ICE entre las ciudades de EE. UU. Los datos también revelan qué ocurre en Florida, California y otros estados. (Foto Prensa Libre: EFE/ Ángel Colmenares).
Los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos revelan las ciudades y los estados donde se concentra la mayoría de las detenciones de migrantes.
En particular, los agentes migratorios se han focalizado en un estado: Texas. En lo que va del 2026 se contabilizan al menos 63 mil 404 arrestos.
Texas encabeza por amplio margen la lista. Los operativos ocurren con más frecuencia en Dallas, Laredo y Conroe.
Las detenciones de migrantes por parte de ICE se acumulan a un ritmo superior al de otras zonas.
Deportation Data Project, según Univisión, tuvo acceso a los datos de ICE mediante una demanda presentada bajo la Ley FOIA. Entre el 1 de enero y el 6 de agosto, Texas acumula más de 63 mil arrestos. Florida ocupa el segundo lugar, con una cifra que no alcanza la mitad de la registrada en Texas.
California, Georgia y Arizona también aparecen entre los estados con más arrestos, así como Nueva Jersey, Nueva York, Virginia, Tennessee, Alabama, Pensilvania y Carolina del Norte.
El listado de los cinco estados con más capturas de migrantes es:
- Texas: 63,404
- Florida: 29,624
- California: 22,262
- Georgia: 10,846
- Arizona: 10,209
Nueva Jersey registra 8,980 arrestos, mientras que Nueva York suma 8,500.
El resto del listado es:
- Virginia: 6,541
- Tennessee: 6,382
- Alabama: 5,824
- Pensilvania: 5,731
- Carolina del Norte: 5,038
- Oklahoma: 4,491
- Maryland: 4,390
- Indiana: 4,325
- Luisiana: 4,217
- Minnesota: 4,114
Las cifras muestran que las detenciones de ICE se registran en distintas zonas de Estados Unidos, incluidas algunas que no son fronterizas.
En las ciudades, los datos vuelven a colocar a Texas como el epicentro de los operativos de ICE. Los primeros tres lugares los ocupan urbes de este estado, seguidas por otras de California y Arizona.
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Las cinco ciudades con más arrestos son:
- Dallas, Texas: 8,106
- Laredo, Texas: 7,141
- Conroe, Texas: 7,124
- San Diego, California: 5,409
- Florence, Arizona: 5,209
Dallas, Laredo y Conroe acumulan en conjunto 22,371 arrestos.
Por su parte, San Antonio, Miami y Houston también aparecen entre las ciudades con más aprehensiones.
El resto del listado es:
- Miami, Florida: 4,862
- Orlando, Florida: 3,680
- Tampa, Florida: 3,271
- Houston, Texas: 3,302
- Atlanta, Georgia: 2,953
- Phoenix, Arizona: 2,705
- Edinburg, Texas: 2,607
- Del Río, Texas: 2,590
- Los Ángeles, California: 2,389
- Oklahoma City, Oklahoma: 2,333
- Nueva York, Nueva York: 2,312
- Newark, Nueva Jersey: 2,254
Una detención migratoria no equivale automáticamente a una deportación de Estados Unidos. Una persona puede ser arrestada por las autoridades migratorias y posteriormente enfrentar distintos procedimientos dentro del sistema migratorio estadounidense.