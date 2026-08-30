¿Dónde detiene ICE a más migrantes? Texas supera los 63 mil arrestos y estas ciudades encabezan la lista

Los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos revelan las ciudades y los estados donde se concentra la mayoría de las detenciones de migrantes.

En particular, los agentes migratorios se han focalizado en un estado: Texas. En lo que va del 2026 se contabilizan al menos 63 mil 404 arrestos.

Texas encabeza por amplio margen la lista. Los operativos ocurren con más frecuencia en Dallas, Laredo y Conroe.

Las detenciones de migrantes por parte de ICE se acumulan a un ritmo superior al de otras zonas.

Deportation Data Project, según Univisión, tuvo acceso a los datos de ICE mediante una demanda presentada bajo la Ley FOIA. Entre el 1 de enero y el 6 de agosto, Texas acumula más de 63 mil arrestos. Florida ocupa el segundo lugar, con una cifra que no alcanza la mitad de la registrada en Texas.

California, Georgia y Arizona también aparecen entre los estados con más arrestos, así como Nueva Jersey, Nueva York, Virginia, Tennessee, Alabama, Pensilvania y Carolina del Norte.

El listado de los cinco estados con más capturas de migrantes es:

Texas: 63,404 Florida: 29,624 California: 22,262 Georgia: 10,846 Arizona: 10,209

Nueva Jersey registra 8,980 arrestos, mientras que Nueva York suma 8,500.

El resto del listado es:

Virginia: 6,541

Tennessee: 6,382

Alabama: 5,824

Pensilvania: 5,731

Carolina del Norte: 5,038

Oklahoma: 4,491

Maryland: 4,390

Indiana: 4,325

Luisiana: 4,217

Minnesota: 4,114

Las cifras muestran que las detenciones de ICE se registran en distintas zonas de Estados Unidos, incluidas algunas que no son fronterizas.

En las ciudades, los datos vuelven a colocar a Texas como el epicentro de los operativos de ICE. Los primeros tres lugares los ocupan urbes de este estado, seguidas por otras de California y Arizona.

Las cinco ciudades con más arrestos son:

Dallas, Texas: 8,106 Laredo, Texas: 7,141 Conroe, Texas: 7,124 San Diego, California: 5,409 Florence, Arizona: 5,209

Dallas, Laredo y Conroe acumulan en conjunto 22,371 arrestos.

Por su parte, San Antonio, Miami y Houston también aparecen entre las ciudades con más aprehensiones.

El resto del listado es:

Miami, Florida: 4,862

Orlando, Florida: 3,680

Tampa, Florida: 3,271

Houston, Texas: 3,302

Atlanta, Georgia: 2,953

Phoenix, Arizona: 2,705

Edinburg, Texas: 2,607

Del Río, Texas: 2,590

Los Ángeles, California: 2,389

Oklahoma City, Oklahoma: 2,333

Nueva York, Nueva York: 2,312

Newark, Nueva Jersey: 2,254

Una detención migratoria no equivale automáticamente a una deportación de Estados Unidos. Una persona puede ser arrestada por las autoridades migratorias y posteriormente enfrentar distintos procedimientos dentro del sistema migratorio estadounidense.