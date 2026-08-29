Qué podría pasar con la migrante nicaragüense que admitió haber mordido a un agente de ICE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Silvia Paola Sánchez Hurtado, de 23 años, se declaró culpable de un cargo de agresión a un funcionario federal.

El acuerdo de culpabilidad relata que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron a Sánchez Hurtado en Fort Collins, Colorado, el 11 de marzo.

La mujer era requerida por una orden judicial por infracciones migratorias. Durante el operativo, agentes migratorios intentaron esposarla; sin embargo, ella se resistió y mordió a uno de ellos en el cuello.

La Fiscalía de Estados Unidos para el distrito de Colorado anunció oficialmente la declaración de culpabilidad el 26 de agosto, cinco meses después del incidente.

Las autoridades estadounidenses no han brindado detalles sobre las circunstancias previas al encuentro con los agentes de ICE ni sobre la gravedad de la herida causada. Tampoco han especificado cuáles eran las infracciones migratorias que dieron lugar a la orden de captura.

Tras declararse culpable, Sánchez Hurtado deberá regresar ante la justicia federal para conocer su sentencia.

La Fiscalía adelantó que la sentencia se conocerá a finales del 2026, sin detallar la fecha de la audiencia ni anticipar la pena que se solicitará contra la mujer.

Sánchez Hurtado es originaria de Nicaragua. El juez a cargo de la declaración de culpabilidad fue Gordon P. Gallagher.

Probabilidad de que Sánchez Hurtado sea deportada

En el sistema judicial estadounidense, la agresión a un funcionario federal constituye un delito.

La condena podría tener consecuencias para la situación migratoria de Sánchez Hurtado y derivar en un proceso de deportación, según las disposiciones migratorias que correspondan a su caso.

Después de cumplir la pena que imponga el juez, Sánchez Hurtado también podría quedar bajo custodia de ICE para que las autoridades migratorias determinen el procedimiento correspondiente.

Caso similar

La prensa nicaragüense informó el 29 de junio que Darwin Alexander Dávila Pérez cumplió seis meses de cárcel tras declararse culpable de agredir a un agente de ICE durante un arresto en el 2025.

El caso ocurrió en Pittsburgh, Pensilvania, donde el hombre admitió el delito tras un acuerdo de culpabilidad.

Según la acusación y la denuncia penal, el 17 de diciembre del 2025, Dávila Pérez agredió a un agente de ICE mientras era detenido por permanecer de forma ilegal en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional tuvo conocimiento previo de que el hombre había intentado comprar un arma de fuego a un distribuidor autorizado en Pensilvania, para lo cual afirmó ser ciudadano estadounidense. El vendedor le negó la compra.

Según el reporte judicial, Dávila Pérez se resistió al arresto, chocó su vehículo contra uno policial con un agente adentro, huyó del vehículo, golpeó a un agente en la cara con el codo, intentó desenfundar el arma del oficial, mordió a un agente en el brazo y golpeó a otro en la frente con una esposa.

Durante el incidente, los agentes migratorios dieron órdenes a Dávila Pérez para que se detuviera, tanto en inglés como en español. Los oficiales sufrieron contusiones, abrasiones y una mordedura que requirieron atención médica.

La ley prevé una pena máxima total de hasta 20 años de prisión, una multa de hasta US$250 mil o ambas.

El fiscal adjunto de Estados Unidos Lee A. Fry lleva el caso.