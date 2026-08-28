Cámaras y sensores: Así son los perros robot que el ICE planea adquirir por casi US$2 millones

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) tiene planeado invertir aproximadamente US$2 millones para adquirir perros robot para sus operativos migratorios.

La propuesta del ICE fue confirmada ya que está en el Sistema de Previsión de Planificación de Adquisiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)

El ICE afirma que la adquisición de estos robots son en operativos que puedan poner en riesgo a los agentes.

Los robots que planea adquirir la agencia son conocidos como Spot, hechos por la empresa Boston Dynamics.

¿Cómo son los perros robot?

El robot tiene cuatro patas y tiene la capacidad de desplazarse en terrenos complicados. Son diseñados para que estén en lugares que puedan ser considerados peligrosos para una persona, según Boston Dynamics.

Además, tienen incorporado varias cámaras y sensores que les permiten hacer inspecciones en áreas complejas.

Los robots pueden ser controlados a distancia, además de poder realizar determinadas tareas de forma autónoma.

El DHS afirma que las capacidades de estos robots "contribuirán a mejorar la seguridad de los agentes, respaldar la toma de decisiones en operativos y reforzar la respuesta del ICE ante incidentes.

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