ICE aprueba compra de guantes eléctricos: cuánto cuestan y cuántos adquirirá

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) habría adjudicado un contrato para obtener los polémicos guantes que dan descargas eléctricas, como parte de sus herramientas durante operativos migratorios.

Según medios estadounidenses como CBS News, la adjudicación de los guantes sería mediante un contrato sin licitación por US$16.7 millones para obtener seis mil unidades.

CBS News menciona que en la documentación del contrato, publicado el pasado 27 de agosto en una base de datos federal, el ICE señala que los guantes son calificados como "dispositivos conductores de distracción y desescalada".

La agencia detalla que esta tecnología ofrecerá al personal una "opción de menos impacto" durante los operativos y arrestos.

El ICE señaló que la tecnología también "será de ayuda" durante el traslado de detenidos y ante disturbios que puedan originarse en centros de detención.

CBS News detalla que el ICE firmó el contrato de adjudicación con una empresa llamada Compliant Technologies LLC, con sede en Kentucky, pero no fue sino hasta el pasado jueves cuando el contrato se hizo público de forma oficial.

El contrato detalla que el acuerdo entre el ICE y la empresa tendrá una duración de seis meses e incluirá los guantes, el equipo de apoyo y los servicios.

CBS News detalla que cada guante tiene un costo de US$2 mil 495.

El ICE indicó que los agentes utilizarán los guantes bajo políticas específicas y medidas de seguridad. Sin embargo, CBS News aclara que el contrato no especifica a qué medidas de seguridad hace alusión el ICE.

🚨 JUST IN: ICE has OFFICIALLY awarded a $16.6 MILLION contract for 6,000 pairs of SHOCK GLOVES to a Kentucky firm



I can’t WAIT to see ICE using these on the streets 🤣



The takedowns are going to be GLORIOUS 😂 pic.twitter.com/kHwIZQKnuq — Nick Sortor (@nicksortor) August 28, 2026

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