Viajaban a un cumpleaños: quiénes son la familia colombiana detenida por el ICE en Atlanta

El pasado 13 de agosto llamó la atención el caso de tres integrantes de una familia colombiana que fueron detenidos por agentes del ICE en un aeropuerto de Atlanta.

Según lo relatan medios internacionales, la familia se disponía a abordar un vuelo con destino a Florida para celebrar un cumpleaños.

CNN relata que la familia, originaria de Armenia, Colombia, había decidido tomar un avión en lugar de hacer el viaje en carretera, ya que iban a estar pocos días en Fort Lauderdale.

La familia fue identificada, según CNN, como Nora Cardona Bravo y Leonardo Pineda Hernández; la hija se llama Sofía e iba con su novio, un ciudadano estadounidense llamado Kim Nicholas.

De hecho, Kim relató que la familia pudo pasar sin problemas por los controles de seguridad, pero que todo dio un giro inesperado cuando iban a abordar.

Kim cuenta que cuando escaneaban los boletos de la familia, un hombre observaba toda la situación, y luego fue a hablar con los miembros de la aerolínea Delta.

En eso, el hombre se acercó a él y le preguntó si quería continuar con el vuelo o irse. "Me dijeron que Sofia y su familia no iban a volar", contó el novio de Sofia a CNN.

Fue ahí que agentes migratorios se llevaron a la familia colombiana, quienes se encuentran actualmente en un proceso de deportación.

Kim cuenta que pudo observar cuando los agentes migratorios se llevaron a la familia y eran subidos a un vehículo de color negro.

"No sabía quién se los había llevado ni a donde. No sabía lo que estaba pasando", señaló el novio de Sofía.

Al buscar respuesta sobre el paradero de la familia, Kim habló con la aerolínea y le dijeron que ellos no tenían vehículos negros, y que era mejor "que llamara al ICE para saber lo ocurrido".

CNN indicó que obtuvo un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) donde afirmaba que Leonardo, Nora y Sofía entraron de forma ilegal en EE. UU. y que permanecieron en el país más allá del tiempo establecido.

"Leonardo Pineda Hernández y Sofía Pineda Cardona ingresaron legalmente el 10 de diciembre de 2023 y comenzaron a permanecer en el país más allá del período autorizado el 9 de junio de 2024", señaló el portavoz del DHS.

El portavoz señaló que el ICE detuvo a la familia y que sus casos se presentarían ante un juez de inmigración.

Por otro lado, el abogado de la familia dijo al medio que los tres entraron legalmente al país por medio de una visa de turistas, y que incluso presentaron una solicitud de asilo.

El abogado dijo que los tres recibieron permisos de trabajo mientras esperaban la resolución de su solicitud de asilo.

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