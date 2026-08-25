Más que 2024 y 2025 juntos: Qué estado ha registrado más capturas de inmigrantes por el ICE en 2026

Un informe publicado este martes por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) revela que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más personas en este estado entre enero y julio de este año que en 2024 y 2025 juntos, y que los más afectados son hombres entre 25 y 44 años (68,4 %), la mayoría inmigrantes de África y Latinoamérica.

De acuerdo con el informe, basado en datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) analizados por MIRC, en 2024 fueron detenidos 168 inmigrantes, mientras que en 2025 la cifra fue de 313 y, hasta el 31 de julio de este año, 482.

El DHS publicó recientemente nuevos datos que detallan las actividades del ICE entre el 3 de marzo y el 6 de agosto de 2026, que fueron obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación (DDP) y analizados por MIRC.

El 98 % de los detenidos en el periodo analizado no tenían ninguna convicción, el 93,2 % hombres y la mayoría fueron detenidos por ICE en la calle y otros en la oficina de la agencia mientras asistían a una cita de inmigración, como ha ocurrido en otros estados.

Los datos muestran también cómo ICE se ha ido desplazando cada año a través de Maine, ubicado al noreste del país: en 2024 hicieron 168 arrestos en 20 municipios del estado, en al año siguiente estuvieron en 31, donde detuvieron a 308 inmigrantes. En lo que va de año, han estado en 50 municipios que resultaron en 482 arrestos.

Una política basada en cuotas

Los detenidos entre 2024 y el 31 de julio de este año provenían de Angola (250), Ecuador (136), República Democrática del Congo (86), Guatemala (71), Honduras (43), Congo (33), la República Dominicana (32), Ruanda (28), México (28) y El Salvador (27).

“Esto lo que demuestra es que en uno de los estados más blancos de EE.UU. la gente que está siendo detenida es gente de color”, comentó a EFE el portavoz de la Coalición, Rubén Torres.

“La política que hemos visto es la de usar cuotas en lugar de usar algún récord o investigación sobre problemas o causas de riesgo a la seguridad pública y eso lo demuestra que el 98 % de los arrestados no han sido convictas de un crimen”, agregó.

Torres señaló además que el efecto de la política migratoria del presidente Donald Trump es la del “miedo en la comunidad a lo que puede pasar, y lo que puede pasar para algunos es la muerte”.

El pasado 13 de julio, agentes de ICE asesinaron a tiros al migrante Johan Sebastian Durán en Briddeford, Maine, durante un operativo migratorio, en el que el colombiano no era el objetivo.

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