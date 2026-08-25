La cifra más alta: Cuántos inmigrantes ha detenido el ICE en julio y en lo que va del año fiscal 2026

La Universidad de California en Berkeley ha publicado datos sobre la cantidad de inmigrantes que ha detenido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante el segundo mandato de Donald Trump.

Según los datos, obtenidos del análisis del proyecto Deportation Data Project de la Universidad, en julio fueron detenidos cerca de 50 mil inmigrantes.

El ICE detuvo el mes pasado a aproximadamente 49 mil 571 extranjeros, lo cual representa un aumento del 15% frente a las 43 mil 21 detenciones registradas en junio.

Con esto, la cantidad de detenciones en julio es la más alta del segundo mandato de Donald Trump.

La Universidad afirma que, en lo que va del año fiscal 2026, que abarca del 1 de octubre del 2025 a septiembre del 2026, el ICE ha detenido a 368 mil 135 inmigrantes.

Aun cuando se trata de una cantidad alta, la Universidad señaló que no se ha acercado a la meta que la Casa Blanca impuso al inicio del mandato de Trump, cuando se esperaba llegar a un millón de detenidos al año.

La entidad afirma que se espera que esta cantidad sea similar en agosto. De hecho, el Departamento de Seguridad Interna ya informó de más de mil 300 inmigrantes detenidos durante un operativo que el ICE efectuó en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

El Departamento destacó que los arrestos se efectuaron a pesar de las políticas de santuario de inmigrantes vigentes en algunos condados de esos dos estados.

El Gobierno de Trump ha enfrentado fuertes críticas por ciertos operativos en los que han muerto varias personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en Mineápolis.

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