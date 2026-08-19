¿Un sitio estratégico? Por qué aumentaron las detenciones del ICE en aeropuertos de EE. UU.

Abogados y expertos han expresado mayor preocupación debido al aumento de casos de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en aeropuertos de Estados Unidos.

Un reciente reportaje de CNN señala que la preocupación se debe a que los agentes detienen a inmigrantes que tienen todos sus documentos al día.

El medio cita la historia de Diana Vera, una ecuatoriana de 27 años que fue detenida por el ICE en el aeropuerto de Phoenix.

El esposo de Vera cuenta que trató de demostrar a los agentes migratorios que su esposa se encontraba legalmente en Estados Unidos al enseñarles el acta de matrimonio. Sin embargo, los agentes le dijeron que no podían hacer nada porque la orden ya había sido remitida.

CNN consultó para su artículo a especialistas en inmigración sobre la situación en los aeropuertos, quienes expresaron preocupación por la frecuencia con que ocurren estos casos.

A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió sus políticas migratorias al afirmar que "van a revertir las viejas políticas de Joe Biden".

"El DHS revirtió la terrible política de la era Biden que permitía a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en nuestro país viajar en avión por todo el territorio nacional. Bajo el presidente Trump, el DHS ya no tolerará esto", dijo el DHS a CNN.

El medio también entrevistó a abogados de inmigración, quienes señalaron que el temor entre los inmigrantes crece con las recientes detenciones en aeropuertos y dieron recomendaciones antes de viajar.

"Yo ahora mismo le estoy diciendo a mis clientes que no viajen", dijo a CNN el abogado Roberto Ortiz, de la firma Wermuth Panell & Ortiz, PLLC.

CNN detalla en su artículo que uno de los principales motivos del aumento de las detenciones de migrantes en aeropuertos es que el ICE busca cumplir la meta de dos mil arrestos diarios, impuesta por el presidente Trump.

El medio señala que los aeropuertos son considerados "puntos estratégicos" para las autoridades migratorias, ya que el ICE recibe de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) información de los pasajeros antes de sus vuelos.

Además, CNN obtuvo declaraciones de John Sandweg, exdirector interino del ICE durante el gobierno de Barack Obama, quien afirmó que un aeropuerto, al ser un entorno más controlado, facilita las detenciones de inmigrantes.

Estaba convencida de tener sus papeles en orden, pero ICE la detuvo en un aeropuerto. Su caso no es el único https://t.co/t2XCKkjTee — CNN en Español (@CNNEE) August 19, 2026

Lea también: ICE detiene en Texas al venezolano Oswaldo Pirela: Entrenador de los Padres de San Diego



