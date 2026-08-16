Redadas de ICE golpean la construcción en Texas: empresarios alertan por falta de trabajadores y aumento de costos

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) han comenzado a repercutir en la industria de la construcción de Texas, donde empresarios reportan dificultades para conseguir trabajadores, retrasos en proyectos y un incremento de los costos.

La preocupación fue planteada durante una reunión organizada por la Asociación de Constructores del Sur de Texas y la Coalición Estadounidense de Acción Empresarial por la Inmigración. Representantes del sector pidieron a los legisladores cambios en la política migratoria y cuestionaron los operativos en lugares de trabajo.

Cuántos inmigrantes trabajan en la construcción de Texas

La dependencia de trabajadores extranjeros en esta industria es considerable. Un análisis de FWD.us estima que 632 mil inmigrantes trabajan en la construcción en Texas y representan alrededor del 40% de la fuerza laboral del sector.

De ese grupo, unos 125 mil son ciudadanos estadounidenses y cerca de 99 mil tienen residencia permanente legal. El mismo análisis calcula que los trabajadores inmigrantes de esta industria generan unos US$22 mil millones en ingresos anuales y pagan aproximadamente US$6 mil millones en impuestos.

“Dejen en paz a los trabajadores de la construcción. Los necesitamos”, afirmó Andy Garza, consultor de ventas de una empresa de concreto con sede en Mission, según declaraciones recogidas durante el encuentro.

El impacto de las operaciones migratorias ya había sido advertido por The Texas Tribune. Un análisis de ese medio, basado en datos de ICE, contabilizó más de 9,100 arrestos migratorios en el sur de Texas desde el comienzo de la actual Administración de Donald Trump. En diciembre del 2025, el periódico también documentó cómo las detenciones afectaban la construcción de viviendas en la región.

Empresarios señalan que el temor a los operativos ha provocado que algunos trabajadores dejen de presentarse a las obras. Entre las consecuencias mencionan escasez de personal, ralentización de trabajos, retrasos en proyectos y dificultades para terminar viviendas.

Constructores advierten de viviendas más caras

La falta de trabajadores también podría repercutir en el precio que pagan los compradores. Constructores del Valle del Río Grande aseguran que conseguir mano de obra se ha vuelto más difícil y costoso.

“La falta de personal que realmente se batalla mucho para conseguir trabajadores es muy difícil”, afirmó el constructor Raúl Márquez. Según explicó, el incremento termina trasladándose al precio de las viviendas: “Nos sale más caro. Tenemos que subir el precio. ¿Quién paga por todo esto? Pues la pobre gente, el consumidor, como siempre”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), por su parte, promueve capacitaciones para que los empleadores conozcan sus derechos frente a los operativos migratorios. “Es muy importante que sepan cómo protegerse con las enmiendas de la Constitución”, señaló María Cordero, de esa organización.

Empresarios llevan el reclamo al terreno electoral

El debate también adquirió un componente político ante las elecciones del próximo 3 de noviembre, cuando Texas elegirá, entre otros cargos, gobernador, vicegobernador, fiscal general y representantes ante el Congreso.

Massey Villarreal, director ejecutivo y presidente de Precision Task Group, advirtió a los dirigentes políticos sobre las consecuencias electorales que, a su juicio, podría tener mantener las redadas en lugares de trabajo sin impulsar alternativas para trabajadores inmigrantes y beneficiarios de programas como el de los dreamers.

Los representantes demócratas Henry Cuellar y Vicente González participaron en la reunión y respaldaron que las operaciones de ICE se concentren en delincuentes violentos, además de apoyar permisos laborales para inmigrantes.

La representante republicana Monica De La Cruz no acudió al encuentro, aunque anteriormente se manifestó a favor de un estatus legal para trabajadores de la construcción y sostuvo que las autoridades migratorias deberían concentrarse en delincuentes violentos. En noviembre disputará su escaño contra el cantante de música tejana Bobby Pulido, quien también se ha pronunciado a favor de una reforma migratoria que no perjudique a las empresas ni separe a las familias.

El debate por los operativos de ICE se extiende en Estados Unidos

Las críticas a las actuaciones de ICE no se limitan a Texas. En California, una jueza federal de Los Ángeles indicó el 13 de agosto que se disponía a limitar los arrestos migratorios sin orden judicial, salvo cuando los agentes determinen que existe probabilidad de fuga, según informó Los Angeles Times.

El caso surgió de una demanda presentada por la ACLU del sur de California, Public Counsel y otros grupos. Los demandantes aseguran que un análisis de 113 expedientes de detención reveló que casi el 80% carecía de una evaluación del riesgo de fuga o utilizaba argumentos genéricos.

Aunque ese proceso judicial no está directamente relacionado con la situación de los constructores de Texas, muestra el debate nacional que rodea los métodos utilizados durante los operativos migratorios.

En Texas, mientras tanto, el reclamo empresarial se concentra en el efecto económico: los constructores sostienen que la reducción de trabajadores disponibles amenaza con prolongar los tiempos de construcción, aumentar los costos y encarecer las viviendas, por lo que presionan para que el tema migratorio tenga una respuesta antes de las elecciones de noviembre.

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