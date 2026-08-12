Por qué EE. UU. planea gastar hasta US$20 millones en guantes eléctricos para los agentes del ICE

En medio de las duras prácticas de Donald Trump en materia migratoria, el gobierno estadounidense preparará un plan presupuestario para equipar a los agentes con guantes capaces de dar descargas eléctricas.

Esto ha provocado el rechazo de varias entidades, como la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), que señalaron al gobierno de Trump por "tener la capacidad de torturar a gente indiscriminadamente".

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la adquisición de los guantes e indicó que el contrato para obtenerlos podría alcanzar los US$20 millones.

El Departamento añadió que la compra de los guantes, modelo CTG-5, podría completarse a finales de marzo del 2027.

Los guantes CTG-5 poseen electrodos conductores en la zona de la palma y se activan al tocar directamente la piel de una persona, ya que no funcionan al entrar en contacto con la ropa.

Respecto del motivo de la compra de los guantes, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que responde a las numerosas críticas de los últimos meses por operaciones migratorias consideradas agresivas.

La entidad describió los guantes como "un dispositivo de desescalada". Sin embargo, esto no ha minimizado la preocupación de que los agentes migratorios tendrían otra herramienta para intensificar sus operativos.

"ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros agentes en el terreno para garantizar que cuenten con las herramientas y el equipo necesarios para arrestar y deportar de forma segura a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales", afirmó el Departamento en un comunicado.

🚨 JUST IN: Leftists are furious after ICE is spending $20 million to buy ELECTRIC SHOCK GLOVES for agents, to help subdue illegal alien targets



When used, the subject IMMEDIATELY collapses to the ground



LFG! Making it even easier to get them into custody faster and send them… pic.twitter.com/subswY4alN — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 12, 2026

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