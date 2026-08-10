¿Eran peligrosos? Qué se sabe de los aviones que sobrevolaron cerca de un club de golf donde estaba Donald Trump

El pasado 9 de agosto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) informó sobre la intercepción de dos aviones que violaron el espacio aéreo restringido cerca del club de golf donde el presidente Donald Trump pasó el fin de semana.

Mediante un comunicado, el Norad indicó que se trataba de dos aviones comerciales que violaron las restricciones aéreas sobre Bedminster, Nueva Jersey.

El Comando agregó que los dos aviones fueron escoltados de forma segura fuera del área restringida con la ayuda de aviones F-16 y no representaron un peligro para el mandatario estadounidense.

El Norad explicó que, cuando un avión es interceptado por el Comando, debe dar la vuelta, cambiar de rumbo y esperar instrucciones adicionales.

La operación del pasado domingo estuvo a cargo de la Región Continental de EE. UU. del Norad, con sede en la base de la Fuerza Aérea de Tyndall, Florida.

🚨 BREAKING: Video shows F-16 fighter jets INTERCEPTING planes violating flight restrictions over Trump National Bedminster in NJ, where President Trump is



Per NORAD, MULTIPLE planes have been intercepted today.



Keep 47 safe!🙏🏻 pic.twitter.com/3LEeUPepw9 — Nick Sortor (@nicksortor) August 9, 2026

El Norad recordó que todos los pilotos de aeronaves comerciales deben consultar los Avisos a los Aviadores (NOTAM, por sus siglas en inglés), tal como exige la Administración Federal de Aviación (FAA), antes de cada vuelo.

#BREAKING: F-16 intercepts aircraft over Bedminster, N.J., where Trump is staying. pic.twitter.com/r1I8YgnhtT — Insider Wire (@InsiderWire) August 9, 2026

El Trump National Golf Club Bedminster es un club privado de golf situado a unos 64 kilómetros al oeste de Nueva York, donde el presidente suele pasar los fines de semana durante el verano.

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